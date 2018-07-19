Разработан новый способ обнаружения меланомы

Исследователи из Университета Эдит Коуэн, расположенного в Западной Австралии, научились обнаруживать признаки меланомы в самом начале ее развития, используя результаты анализа крови, передает Day.Az со ссылкой на dailyhype.ru.



Напомним, что меланомой называют злокачественную опухоль, как правило, локализующуюся в слое кожи и развивающуюся из пигментных клеток, которые вырабатывают меланины. Но этот смертельно опасный недуг может поражать также и сетчатку глаза, и слизистые оболочки, как полости рта, так и влагалища или прямой кишки. Злокачественную меланому чаще всего вызывает облучение кожи человека светом ультрафиолетового диапазона.



При этом могут наблюдаться видоизменения некоторых родинок и появления каких-либо новообразований на коже. В настоящее время обнаружение у пациента такого быстроразвивающегося заболевания, как меланома, производится либо с помощью осмотра с использованием или обычной лупы, или более сложного устройства - дерматоскопа, либо путем анализа биоматериала, получаемого в результате биопсии кожи обследуемого.



Однако исследователи из Австралии утверждают, что анализ крови, по сравнению с вышеприведенными техниками, может обеспечить большую точность диагностирования.



Разработанная ими методика позволяет обнаруживать специфические антитела и, благодаря этому, определять наличие у пациентов меланомы на ранних стадиях ее развития. Но ученые отмечают, что использование их технологии не поможет при других формах рака.



Удаление злокачественных образований в самом начале их появления гарантирует выздоровление пациента с вероятностью не менее 98 %. В австралийском эксперименте участвовало около 250 добровольцев, у части из них (приблизительно у 50 %) был рак. Исследования показали, что с помощью анализа крови верный результат был получен в 4 из 5 случаев.

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