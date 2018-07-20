Porsche готовится представить обновленный Macan - ФОТО

Компания Porsche чуть-чуть приоткрыла завесу тайны над испытаниями Porsche Macan, который сейчас переживает рестайлинг, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Несмотря на его спортивный имидж, немцы всерьез готовят новинку к преодолению бездорожья: этому и был посвящен последний на сегодня раунд тестов.

Официально опубликован видеоролик, в котором рассказывается о тяжких испытаниях, выпавших на долю "Макана". Проходили они в Лесото на территории Южной Африки, где подчеркнуто спортивному вседорожнику пришлось преодолевать нетипичные для него явления - жару, разбитые грунтовки, песок и гравий, а также взбираться на высоту 3 400 м. Не исключено, что после рестайлинга спортивный кроссовер окажется более способным в условиях отсутствия асфальта.

По слухам, в процессе обновления Porsche Macan слегка поднимут и мощность моторов: прибавка должна составить от 20 до 40 л.с. Таким образом, флагманский Macan Turbo получит 440-сильный двигатель, а базовая версия Macan S - мотор мощностью около 300 л.с. А вот дизеля вседорожник планируется лишить, не упоминается в отрывочной информации о рестайлинге и гибридная силовая установка.

Само собой, получит Porsche Macan и модернизированную внешность, а в интерьере появится новая мультимедийная система с более крупным дисплеем в стиле старшей модели Porsche Cayenne - это повлечет за собой необходимость пересмотра центральной консоли. Кроме того, поговаривают о том, что в подвеске "Макана" будет более активно применяться алюминий, что позволит производителю несколько уменьшить вес кроссовера, а также о некоей новой тормозной системе.

На рынок обновленный Porsche Macan выйдет уже в конце этого месяца, но мировые продажи новинки начнутся с Китая. Когда именно кроссовер доберется до Европы, пока не уточняется.