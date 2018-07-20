Почему некоторые люди не переносят вкус пива

Если мысль о том, чтобы в баре заказать себе пинту пива, вызывает у вас сакральный ужас (и не потому, что вы противник алкоголя), то вы определенно не одиноки. Дело в том, что некоторые люди действительно не переносят вкус пива. Другой вопрос, почему это случается с одними, но не случается с другими? Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Вести.

Как выясняется, все дело в генетике, которая влияет на то, как наш мозг относится к горькому и холодному напитку. Плюс, несмотря на то, что горечь позволяла нашим предкам отличать потенциально опасные продукты, чтобы держаться от них подальше, этот триггер у некоторых людей очевидно сильнее.

Науке известны 25 различных вкусовых рецепторов для определения горечи (для сравнения: соль идентифицируют только два). "Горечь пива в основном происходит от хмеля. Альфа и бета-кислоты, содержащиеся в хмеле, а также низкие концентрации этанола в пиве связываются с тремя из двадцати пяти горьких рецепторов, сигнализируя мозгу о чрезвычайно горьком вкусе, когда вы делаете глоток", - объясняет Live Science Вирджиния Утермолен Лавлейс (Virginia Utermohlen Lovelace) из Корнеллского университета (Cornell University).

Но если пиво так сильно связано с горечью, почему некоторые все еще получают от него удовольствие?

"Горький вкус считается предупреждающей системой организма, - пишут авторы тематического исследования, опубликованного в журнале Chemosensory Perception. - Многие токсичные вещества являются горькими, однако токсичность, по-видимому, напрямую не коррелирует с пороговыми вкусовыми концентрациями горьких соединений". Упрощая, речь идет о том, что если что-то имеет горький вкус, это не означает, что что-то собирается убить вас. И наш организм это прекрасно понимает.

Поскольку существует множество рецепторов вкуса, связанных с горечью, логично предположить, что то, как мы воспринимаем горький вкус и насколько долго мы можем его терпеть, объясняется некоторыми генетическими возможностями нашего организма.

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале Scientific Reports, только один горький рецептор TAS2R16 имеет 17 полиморфизмов, включая вариант, связанный с алкогольной зависимостью. И, конечно, на классификацию вкуса влияет количество рецепторов во рту: чем их больше, тем выше вероятность того, что пиво покажется кому-то слишком горьким.

Горькие рецепторы, однако, не единственные возможные виновники того, что вы не в восторге от пива. Здесь работают и наши "холодные" рецепторы, активизируемые пивными пузырьками. Ученые говорят, что рецепторы температуры, которые заставляют нас ощущать лимонад как что-то холодное, а, скажем, корицу как что-то горячее, также имеют генетические вариации, которые, очевидно, могут сделать пиво неподходящим напитком для того или иного человека.

К слову, сладкие и соленые продукты способны отключить эффекты горьких рецепторов. Вот почему к пиву нам часто подают соленые орешки или сладкие луковые кольца.

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