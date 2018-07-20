Точный гороскоп на пятницу

Сегодня гороскоп идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, день годится мало. Звезды склоняют к тому, чтобы на время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные, ответственные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами. Зато полет фантазии способен подарить незабываемые ощущения в творчестве и любви.

Овен

Сегодня Овну не следует лезть в авантюры - и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои: удача сегодня возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Овну сегодня достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны.

Телец

Тельцу не стоит полагаться только на себя - самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Телец может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Тельца отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать его, Телец станет куда более внимательным и менее рассеянным.

Близнецы

Близнецам не стоит браться за крупные проекты с участием других - им вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого сегодня Близнецы могут хотя бы немного положиться, - это они сами, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где они лично за все отвечают. И где им при всем желании никто не сможет помешать.

Рак

Звезды гороскопа советуют Раку устроить презентацию своего проекта или даже себя самого: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Рака к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, - а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на "ура". Другими словами, Раку сегодня не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций - и люди за ним охотно пойдут!

Лев

Льву следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Лев считал давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы сегодня могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Льву стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.

Дева

День не склоняет Деву анализировать или вдаваться в подробности. Дева может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды гороскопа предупреждают ее, что полагаться на интуицию сегодня не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения - неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, сегодня Деве не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе.

Весы

Весам надо быть трижды осторожными - особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды гороскопа говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Так что если вдруг Весам покажется, что шанс сам плывет к ним в руки, сегодня им не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится и Весы смогут вернуться к тому, что задумали.

Скорпион

Энтузиазм Скорпиона способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Скорпион со своим усердным рвением сегодня может вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все его начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды гороскопа советуют Скорпиону поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация будет требовать от Скорпиона активности, стараться не проявлять излишнего рвения.

Стрелец

Звезды гороскопа советуют Стрельцу расслабиться и как следует отдохнуть. Ему это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил! Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Стрельцу придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Стрельца сегодня это не тяготит: уже на днях он возьмется за дела с новыми силами!

Козерог

Козерогу необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что ему все безразлично! На самом же деле эмоции Козерога притупила рутина, и если он сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же напротив - взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца, сегодня небольшая авантюра пойдет Козерогу на пользу, вернув ему свежее восприятие "здесь и сейчас".

Водолей

Любой механизм, винтиком которого является Водолей (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Водолея, мешая сосредоточиться. Как результат, ему будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет сегодня ожидать от Водолея подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем.

Рыбы

Звезды гороскопа категорически не рекомендуют Рыбам действовать в одиночку! Это день, когда самостоятельно они ничего не решат, а если попробуют, то результат окажется плачевным. Так что если Рыбы захотят решить сегодня какой-нибудь важный вопрос, им волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого.

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