В США на штат Айова обрушилось торнадо - ВИДЕО

От удара стихии пострадало множество зданий, среди них одна из больниц.

На штат Айова в США обрушился торнадо, который повлек за собой разрушения и эвакуацию местных жителей, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

В городе Пелла был нанесён серьёзный ущерб одному из местных предприятий. Несколько его сотрудников получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Жители города Маршаллтаун были эвакуированы. От разгула стихии пострадало здание городской больницы, пациенты которой были переведены в другую клинику. Кроме того, была частично разрушена башня исторического здания местного суда.

По информации Национальной метеорологической службы, стихия продвигается в центр штата.

Нажмите на видео для просмотра:

