В США на штат Айова обрушилось торнадо - ВИДЕО
20 июля 2018 12:25 153
От удара стихии пострадало множество зданий, среди них одна из больниц.
На штат Айова в США обрушился торнадо, который повлек за собой разрушения и эвакуацию местных жителей, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.
В городе Пелла был нанесён серьёзный ущерб одному из местных предприятий. Несколько его сотрудников получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Жители города Маршаллтаун были эвакуированы. От разгула стихии пострадало здание городской больницы, пациенты которой были переведены в другую клинику. Кроме того, была частично разрушена башня исторического здания местного суда.
По информации Национальной метеорологической службы, стихия продвигается в центр штата.
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