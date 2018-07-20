Юная американка голыми руками спасла колючую акулу - ВИДЕО

Юная жительница штата Род-Айленд, США, спасла выброшенную волнами на камни акулу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

На ролике, снятом ее матерью, девочка стоит на побережье. Неожиданно на валуны выносит тупорылую колючую акулу. Американка спокойно берет рыбу за хвост, вытаскивает из воды и выпускает в более глубоком месте.

"Честь и слава моей дочери, которая нашла акулу, застрявшую в камнях, и спасла ее", - написала растроганная женщина.

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