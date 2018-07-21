Онкологи: альтернативная медицина при раке снижает выживаемость

Использование альтернативной медицины при раке снижает шансы на выживание и выздоровление, предупреждают американские онкологи. Сторонники альтернативной терапии склонны отказываться от эффективного лечения, а сами методики способны снижать эффективность действенных методов.

Люди, прибегающие к методам альтернативной медицины при раке, склонны отказываться от обычного лечения, что снижает их шансы на выживание, предупреждают онкологи из Йельского университета. Данные были опубликованы в журнале JAMA Oncology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К альтернативным лечебным практикам относятся способы, эффективность и безопасность которых не была доказана научным методом - например, акупунктура и гомеопатия. В США такое "лечение" от рака и других заболеваний становится все более популярным - к нему прибегает каждый третий. И если при лечении, скажем, насморка такой подход вряд ли причинит серьезный вред, то применение его для лечения рака может привести к гибели.

Этот подход практикуют даже врачи - например, скандально известный кардиолог Мехмет Оз во время кардиохирургических операций приглашал "специалистов" по рэйки - методу "исцеления" путем наложения ладоней, придуманному в 1922 году одним японским буддистом - чтобы повысить вероятность успеха операции.

Хотя многие пациенты полагают, что альтернативные методы повысят эффективность лечения рака в сочетании с методиками, имеющими доказанную эффективность (например, химиотерапией), в конечном итоге часть из них склонна отказываться от эффективных методов в пользу лечения наложением рук или сахарными шариками.

"Прошлые исследования показали, что пациенты, прибегающие к альтернативной медицине, верят, что она улучшит результат лечения, - отмечает профессор Джеймс Ю, ведущий автор исследования. - Мы заинтересовались этим вопросом, пересмотрев специализированную литературу и выяснив, что этому нет никаких доказательств".

Чтобы выяснить, как тяга к альтернативным методикам влияет на людей, исследователи изучили данные о 1290 пациентах с раком простаты, легких, груди и кишечника. 258 из них практиковали и альтернативный подход к лечению, остальные - только доказанные методы.

Исследователи наблюдали за течением болезни и результатами лечения на протяжении 10 лет, с 2004 по 2013 год.

За это время, как оказалось, риск смерти у прибегавших к альтернативному лечению пациентов только вырос.

Анализ показал, что они были склонны отказываться от химио-, радиотерапии, хирургии и других видов лечения, отдавая предпочтение альтернативным методикам. Это отнюдь не способствовало их выживаемости.

"Тот факт, что использование альтернативной медицины связано с отказом от методик лечения с доказанной эффективностью и повышенным риском смерти, должен стать для пациентов и врачей поводом задуматься, - отмечает онколог Скайлер Джонсон. - К сожалению, все дело в отношении к роли альтернативной терапии. Она может использоваться для облегчения осложнений при лечении от рака, но многие воспринимают ее саму и как эффективный метод лечения тоже".

Как выяснилось, среди тех, кто прибегал к альтернативным методам, от химиотерапии отказывались 34% больных, от радиотерапии - 53%, от хирургического вмешательства - 7%.

Пятилетняя выживаемость после начала лечения у тех, кто прибегал к альтернативным методам, составила 82,2% по сравнению с 86,6% у остальных пациентов. В среднем, сторонники альтернативных методов умирали вдвое чаще, чем пациенты, получавшие нормальное лечение.

Чаще альтернативную терапию выбирали молодые богатые женщины с хорошим здоровьем, отмечают авторы работы.

Это делает результаты исследования еще более удручающими - ведь изначально у погибших из-за неправильного лечения пациентов шансы на выживание были весьма высоки. Более высокие риски связаны не только с отказом от нормального лечения, считают они - определенные альтернативные методы, по их мнению, могут снижать его эффективность.

"Реальность такова, что эти люди верят, что методы с недоказанной эффективностью и безопасностью повысят их шансы на выживание и выздоровление, но происходит наоборот", - делится доктор Джонсон.

"Необходимо выявить источник дезинформации, чтобы пациенты перестали считать альтернативные методики эффективными", - отмечает соавтор статьи доктор Кэри Гросс.

"Важно, чтобы пациенты, прибегающие к таким методам лечения, были проинформированы о рисках и не рассматривали их как альтернативу эффективному лечению", - говорит онколог Мартин Ледвик.

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