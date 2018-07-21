10 советов, которые помогут вам продлить свою жизнь

Источник вечной молодости, легендарный родник, вода которого могла мгновенно останавливать процесс старения, веками ускользал из рук учёных.

Скорее всего, он так навсегда и останется в детских сказках и голливудских фильмах. Тем не менее, исследователи находятся в постоянном поиске реальных средств, позволяющих увеличить продолжительность жизни.

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет советы, которые помогут укрепить здоровье и, в некоторых случаях, на несколько лет продлить жизнь.

Разбогатейте

Конечно, если у вас много денег, то вы будете в состоянии оплатить лучшее медицинское обслуживание, пищу и персонального тренера, который приведёт вас в форму. Однако у богатых, как выяснилось, имеется и высокое содержание особого гормона - ключевого для продолжительности жизни.

ДГЭА (дегидроэпиандростерона сульфат) - это стероид, вырабатываемый в надпочечниках и головном мозге. Этот гормон даёт большое количество полезных преимуществ, таких как улучшенная память, уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний и большая продолжительность жизни, особенно у мужчин.

Учёные из Лондонского университетского колледжа выяснили, что более состоятельные люди имеют повышенный уровень ДГЭА.

Общайтесь с большим количеством женщин

Группа исследователей из Гарвардского университета установила, что те мужчины, что росли в окружении небольшого количества женщин, умирали раньше тех, кто взрослел среди множества представительниц прекрасного пола.

Высокое соотношение количества женщин к количеству мужчин увеличивает вероятность того, что мужчина найдет партнёра на всю жизнь и женится, что как известно, позитивно влияет на здоровье, говорится в исследовании.

Переселитесь на остров в Греции

Греческий остров Икария на севере Эгейского моря является домом для самой большой доли 90-летних в мире. Здесь почти треть населения перешла этот впечатляющий рубеж.

Исследование связывает необычно долгую жизнь островитян с гористым рельефом, требующим ежедневных физических нагрузок, и здоровым рационом, в который входят оливковое масло и травяные чаи.

Пейте вино

Красное вино, если точнее. В кожуре красного винограда было найдено вещество, названное ресвератрол, которое имеет свойство защищать организм от старения, а также от диабета 2 типа, сердечных заболеваний и инсультов.

Ежедневно пользуйтесь зубной нитью

Плюс к тому, что ваши зубы получают дополнительную защиту от кариеса, регулярная чистка зубной нитью уменьшает шанс заболеть сердечными заболеваниями, сообщают врачи из отделения пародонтологии Университета Западного резервного района.

Регулярный уход за полостью рта предотвращает заболевания дёсен, которые могут привести к воспалениям. Что в свою очередь может позволить болезнетворным бактериям проникнуть в кровоток и повысить риск получения сердечного заболевания.

Регулярно пойте

Исследование, проведённое Университетом Джорджа Вашингтона и Национальным художественным фондом, показало, что хоровые певцы чувствовали себя более здоровыми, реже посещали врачей и были менее подавлены по сравнению с контрольной группой.

Учёные из Лондонского университета также обнаружили, что пение снимает напряжение путём выработки эндорфинов и оказывает физическую пользу, тренируя сердце, легкие, спинные и брюшные мышцы.

Выпускайте пар

Не секрет, что сдерживание агрессии может привести к нежелательным стрессам. Поэтому нет ничего необычного в том, что высвобождение накопившегося гнева уменьшает давление на сердце.

Учёные из Стокгольмского университета обнаружили, что те мужчины, которые регулярно изливают свою злость, имеют на половину меньше шансов заработать сердечный приступ или умереть от серьёзного сердечного заболевания.

Наберите вес

Как бы это противоречиво ни звучало, но средний избыточный вес может на самом деле помочь продлить жизнь пожилым людям, сообщается в исследовании отделения Kaiser Permanente в Портленде, Орегон.

Наблюдения за 11 326 взрослыми людьми в течение 12 лет показали, что у тех, кто имеет лишний вес, вероятность умереть на 17 процентов меньше, по сравнению с теми, у кого нет таких проблем.

Делайте работу по дому

У женщин, которые до 17 часов в неделю отводят хозяйственным хлопотам, таким как уборка, готовка и стирка, риск заболевания раком груди почти на 30 процентов ниже, сообщается в работе Британского центра раковых исследований.

После исследования более чем 200 тысяч женщин в течение 6 лет, учёные обнаружили, что умеренная нагрузка от работы по дому предохраняет от рака намного лучше, чем другие формы регулярной физической нагрузки.

Заведите кошку

Исследователи из Миннеаполисского Института изучения инсульта обнаружили, что кошки по своей природе снимают напряжённость и беспокойство, потенциально уменьшая риск возникновения сердечного приступа на 30 процентов.

Однако дело не только в беспредельной кошачьей любви, которая помогает владельцам кошек избегать сердечно-сосудистых заболеваний, причиной которых является стресс. Урчание, как это ни удивительно, производит колебания на частотах, которые облегчают боль, улучшают рост костей и мышц, а также способствуют заживлению ран.

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