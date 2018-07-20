Из Сочи в Перу: как помочь щенку из России добраться в Лиму - ВИДЕО

Один из гостей ЧМ-2018 ожидает в Перу встречи с собакой, которую он нашёл в Сочи. Рикардо Лазо увидел её в отеле и захотел забрать с собой, передает Day.Az со ссылкой на RT.com. Уже через пару часов перуанскому болельщику нужно было лететь домой в Лиму, однако Рикардо нашёл время, чтобы отдать собаку в сочинский приют, где она получила все необходимые документы. Щенка назвали Бусинка, и теперь ему предстоит добраться в Перу к Рикардо.

Нажмите на видео для просмотра:

