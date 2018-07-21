Как превратить ребенка в неудачника гиперопекой

В свое время в популярном юмористическом киножурнале "Ералаш" был сюжет про бабушку и внука. Заботливая бабушка, спешащая с носовым платком наперевес подтереть сопли великовозрастному внуку, и бугай, не гнушавшийся, чуть что, звать на помощь прародительницу наглядно иллюстрировали проблему гиперопеки - широко распространенную и в наши дни. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, как можно превратить ребенка в неудачника гиперопекой.

"Дар Божий"

Под гиперопекой понимается чрезмерная включенность родителей в процесс жизнедеятельности ребенка, поясняет врач-психиатр высшей категории, психотерапевт Александр Федорович.

"Как правило, это связано с тем, что один из родителей отличается тревожно-мнительным складом, то есть переживает за всё, что есть, и чего нет. Если вдруг складывается так, что чего-то нет, гиперопекающий родитель должен это придумать - в чем, как правило, весьма преуспевает. Такое отношение может выработаться по отношению к трудным, болезненным, долгожданным детям, которые тяжело дались. Ребенок воспринимается как сверхценность, в которую нужно вложиться и которую надо сберечь, приравнивается к дару божьему", - говорит врач.

Если к этому ещё и примешивается тревожно-мнительная характерологическая структура одного из родителей, мы получаем гиперопеку, поясняет специалист. "То же самое касается некоторых матерей-одиночек, чрезмерно включенных в процесс воспитания ребенка, вне зависимости от пола, и усматривающих в этом свое предназначение. В их понимании, хорошая мать всегда участвует, всегда понимает - как в старинном бородатом анекдоте, "мама прожила свою жизнь, проживет и твою"", - отмечает Федорович.

Последствия такого воспитания для ребенка, как правило, бывают весьма удручающими: он отстраняется от всех дел, у него наблюдается практически нулевая социализация.

"Родитель использует разные предлоги: "пока я тебе объясню, как это делается, я десять раз сделаю это сама", "тебе что ни поручи, ты все испортишь". Иногда используются механизмы более высокого уровня: "не царское это дело". Говорят: "твоя задача - учиться, найти хорошую работу, а бабу мы тебе найдем", - поясняет психотерапевт.

Ребенок полностью заимствует все эти тезисы и схемы поведения и в дальнейшем транслирует их окружающим и в своей взрослой жизни.

"Иначе мальчик умрет"

Реальные примеры престарелых инфантилов, плотно вцепившихся в мамкину юбку, знакомы многим не понаслышке. Именно эту категорию мужчин больше всего презирают женщины, и часто - небезосновательно. При ближайшем рассмотрении все действительно оказывается очень запущенно.

"Одна дама обратилась за помощью для своего мальчика, которому по жизни не везет, его все обижают. Объяснила: что ни баба - то дрянь, что ни начальник - то сволочь. Поэтому мальчик выпивает. Привела мальчика (которому на тот момент стукнуло 42 года) на прием за руку, говорит: "какой-то он у нас несложившийся, если я день не приду, он даже борщ из холодильника не достанет". Я спрашиваю: а если два дня не придете? Она: "да вы что", глаза вылезают из орбит, "вы что такое говорите, если я два дня не приду". Крамола! У нее нет и тени сомнений: мальчик умрет!", - рассказывает врач.

"С этого момента я утратил в ее глазах свои позиции - дураку понятно, что он умрет, а мне это было неочевидно. Кстати, перед нашей беседой я прошел контроль, мне задавались вопросы о дипломе, о сертификатах, о судимостях. И лишь после того, как мама убедилась в моей благонадежности, она привела сына. Но через какое-то время он перестал появляться на приемах, я задал ему вопрос и услышал, что мама перестала давать ему деньги на психоаналитика, решив, что доктор плохой и не тому учит. Кстати, однажды он был женат, но мама решила, что жена, как и психоаналитик, ее сыну не подходит, и выставила ее за дверь", - говорит Федорович.

Такой "мальчик" выбирает себе жену-маму, лет на 15-20 постарше, у которой уже все есть, включая детей. Либо спутницу ему выбирает мама - тестирует потенциальную соискательницу, проверяя ее на законопослушность, добропорядочность, селит их где-то рядом - в идеале, на одном этаже, в крайнем случае, в соседнем подъезде. Дальше следует тотальный контроль и постоянно звучащие опасения, что молодые "не справятся". Начинаются конфликты с партнером. Если появляются внуки, для гиперопекающей бабушки это елей на душу - она может еще раз прожить свою жизнь и еще раз всем объяснить, насколько она значима.

Но могут ли разорвать порочный круг и родители, и дети, уставшие от роли "вечного идиота"?

"Это довольно сложно и происходит либо посредством бутылки, либо с помощью нормальной тети, которая прибирает этого мальчика к рукам и жестко выставляет свекровь за дверь, - говорит эксперт. - Мальчик еще может повзрослеть - начинает командовать тарелками и стиральным порошком, а вот девочки, как правило, не выходят из этого состояния никогда, находят себе точно такого же доминирующего партнера, который, в принципе, делает все то же самое, но они от этого не страдают и воспринимают как норму. Крах начинается, когда партнер уходит, и ситуация становится катастрофичной. Человек, будучи в довольно зрелом возрасте - 40 или 50 лет - абсолютно десоциализирован, вплоть до того, что не знает, как снять показания со счетчика. Человек абсолютно нормальный, здоровый, не слабоумен, и в перспективе может освоить все эти навыки".

Живой "женский" пример жертв гиперопеки тоже выглядит драматично. "У меня есть сейчас пара таких девушек, одной за 40, второй за 50. Одна живет с мамой, мама ее постоянно "контролит", опекает. У нее, естественно, нет никакой личной жизни, потому что любой появляющийся партнер должен пройти мамино тестирование на благонадежность. Она его приглашает, мама печет пирожки, задает партнеру вопросы, девушка 50-ти лет сидит это все слушает. Мама спрашивает: "а каковы ваши планы?" Тот выпучивает глаза - он в первый раз в доме, а с девушкой знаком без году неделю. На заходы про намерения он, естественно, сливается, на что мама говорит:" ну ты глянь, какой козел", "в очередной раз тебя, дуру, спасла". И это происходит постоянно - а эту пациентку я знаю уже лет 10", - рассказывает врач.

"За это время мы достигли прогресса: она отважилась поехать в отпуск без мамы и перестала отчитываться, например, почему задержалась после работы. Мама, правда, очень четко отработала другую линию. Классическая схема: регулярно звонит и говорит: "я вот сижу давление меряю, предчувствую, что у тебя там что-то не то! Ну-ка расскажи!" Я объясняю, что мама лукавит. Однажды девушка сказала: "да ну, мам, я тебе не верю". Через 20 минут звонок: "это доктор со Скорой, почему вы так разговариваете с мамой?" И это катастрофа, конечно.

Процесс сепарации - отделения ребенка от матери - идет очень тяжело. Выбить право девочки поехать на недельку в отпуск отдельно от мамы мне стоило больших усилий. Я надеюсь, что в ближайшие 10 лет мы все-таки достигнем с ней определенных результатов. Пока они скромные, но они есть! Мама, конечно, замкнулась, сказала, что доктор плохой - из чего я делаю вывод, что мы на верном пути", - говорит собеседник "МИР 24".

Как будут вести себя подобные граждане уже с собственными детьми, вопрос неоднозначный. Если ребенок родится в паре с гиперопекающим партнером, инфантил просто пристроится на правах второго ребенка. Два инфантила никогда не выживут - если, конечно, их не будут кормить и содержать живущие в соседнем подъезде маменьки.

Спасение - в спорте

Дети помладше тоже испытывают проблемы: родители "вскрывают головы" воспиталкам в детском саду, потом - завучам в школе, везде участвуют и лезут. "Они всегда в родительском комитете, устраиваются нянечками в больницу на время болезни ребенка, помощницами повара в пионерлагерь, куда отправилось чадо. Я им говорю: п"ора попримерять сапоги или осваиваться в роли штабного писаря - скоро же в армию парню!" В психиатрии это называется интервенция (т.е. провокация). Иногда на эти вбросы люди отвечают: "да-да, я тоже об этом думаю, надо поискать выход - куда-нибудь в МО или в "пожарку" его пристроить, чтобы был рядом", - говорит врач.

Спасти такого ребенка может только какая-нибудь интеркуррентная фигура - например, тренер в спортивной секции или руководитель кружка хорового пения. Если ребенок увидит в нем авторитет и "попадет под дурное влияние", он постепенно выберется из-под родительского гнета. "Эта фигура может обеспечить сепарацию от родителей, а потом уже происходит социализация, вливание ребенка в коллектив, заимствование правильных форм полоролевого поведения. И автором этого является тренер", - поясняет эксперт.

Причем "перекинуться" на тренера, увидев в нем мамку, ребенок не должен. "Разница в том, что родитель - это всегда гиперопека, а тренер - это "давай результаты, проявляй себя, свои характерологические черты и навыки". А какие могут быть навыки при гиперопеке? "Ты ничего не умеешь, отойди, сядь, ты сейчас все разломаешь и обожжешься". И здесь доктрины сильно разнятся. Тренеру нет необходимости быть опекуном и повесить себе на шею нерадивого спортсмена или пианистку", - говорит психотерапевт.

Но если у тренера нет необходимости быть опекуном, у пожилого мужа такая потребность может возникнуть. "Если девочка устала от мамы и в 16 лет убегает замуж за дедушку 60 лет, вот это - шило на мыло. Он берет на себя опеку, продолжает об этой девочке заботиться - правда, несколько шире, чем это делали родители. У нее появляется дополнительная свобода, карманные деньги и так далее. Какой-то минимальный уровень социализации партнером при этом все же стимулируется", - считает Александр Федорович.

Так что "мантр", настраивающих на "излечение", не существует - может быть только практический опыт в новом контексте, например, в секции. Но надо понимать, что дружить такому ребенку тоже ни с кем не позволят, сославшись на то, что у этого папа сидел, у того - мама алкоголичка, у третьего сестра - проститутка. Поэтому ребенка постараются максимально изолировать от внешнего мира.

"Против всех"

Но есть и такое явление, как дети-бунтари. Антагонизм гиперопеке выливается во всякие подростковые группы типа "Сбежать из дома" и прочие равновеликие явления. "Такие подростки не приходят ночевать, убегают, начинают себя вести делинквентно - попадают в ментовку, начинают пить, употреблять вещества, лезут в разные группировки. Для них - при антагонизме по отношению к родителям - также характерна реакция могучего социосопротивления, борьба с социумом", - поясняет психотерапевт.

Проще говоря, у этой категории граждан закрепляется поведенческая модель сопротивления всем без разбора, потому что все пытаются их подавлять, говорит Александр Федорович.

При этом необходимо различать гиперопеку и доминацию. В гиперопеке превалирует слияние, безусловная любовь (о чем пишет в первой главе "Искусства любви" Эрих Фромм), а в доминировании - власть и требование выполнения нормативов.

"Доминирование проявляется так: "я - главный, что я сказал, то все и делают, вне зависимости от того, кто что думает", "а теперь все быстро сели, быстро начали жрать, и на счет три вышли". Это сильно другой процесс. Доминирование - это упоение абсолютной властью и требование абсолютного подчинения. Гиперопекающие матери - другое. Доминирующими они были бы в случае, если бы командовали сыну: "быстро зашел, сел и слушаешь доктора, понял? А не то я тебе сейчас мозги вышибу". Вот это - доминирование. А гиперопека - "не промочил ли ты ноги, не забыл ли одеть шапку и не обидел ли тебя вон тот мальчик", - подытожил эксперт.

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