8 самых необычных музеев в России

Приезжая в другой город, зачастую каждый уже планирует некий обязательный туристический список мест, которые нужно посетить. В Петербурге - Эрмитаж, в Москве - Третьяковка и так далее. А знаете ли вы про музеи счастья и смерти? А хитрости и смекалки? Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает о восьми самых необычных российских музеях, в которых стоит побывать, чтобы разнообразить свое путешествие.

Музей советских игровых автоматов

Отличный повод поностальгировать по советскому детству - отправиться в музей игровых автоматов. Он есть как в Москве, так и в виде филиала в Санкт-Петербурге. С горстью жетонов, которые вам вручат при покупке билета, можно поиграть в морской бой, настольный футбол и баскетбол, в городки, посоревноваться в авторалли, пострелять по мишеням и даже выпить газировки с сиропом.

Музей гордится тем, что там находится единственная и уникальная коллекция в России игровых автоматов, выпускавшихся с середины 70-х годов. Всего там более сорока экспонатов, большая часть из которых - рабочие. Там же проходят лекции, посвященные истории советского быта, пинг-понг-баттлы, мастер-классы (например, по созданию роботов), киновечера и многое другое.

Музей счастья

Да, такой в России действительно есть, и находится он в Новосибирске. В экспозиции собраны амулеты, приносящие счастье, талисманы, обереги различных народов. В музее представлены экспонаты как из России, так и из зарубежных стран, например Гонконга, Индии, Чехии, Конго...

Значительную часть составляют подарки, сделанные музею посетителями.

Также в музее можно прочесть различные афоризмы о счастье, узнать сказания, анекдоты, песни, приметы, поговорки. Здесь вы узнаете, как звучит слово "счастье" на многих языках мира, побываете на уроке счастья и сделаете собственный талисман.

Музей смерти

Помимо музея счастья, в Новосибирске существует и... музей смерти, точнее, мировой погребальной культуры. Здесь вы узнаете о погребальных обрядах разных стран, увидите, какие траурные наряды носили люди в различные эпохи и какие к ним подбирались траурные украшения.

Здесь большое количество тематических экспозиций: например, об истории кремации и катафалков, коллекция необычных гробов, посмертных масок и фотографий, гравюр и многое другое. При музее есть сувенирный магазин, в котором, например, можно приобрести шкатулку-череп, модель катафалка и траурный бант.

Музей Венедикта Ерофеева

Музей автора знаменитой постмодернистской поэмы "Москва-Петушки" расположен, собственно, в его родном городе - Петушках, во Владимирской области. Отправляться туда лучше как и герой поэмы - на электричке с Курского вокзала, прихватив с собой книгу. За весь путь ее как раз можно прочесть (автор этого текста проверил), а каждая глава соответствует названию станции, на которой останавливается электричка.

Собственно, при поездке в Петушки сам путь туда для почитателей Ерофеева имеет такое же значение, как и сам музей. В здании, рядом с которым цветет куст жасмина (в Петушках, по словам самого писателя, никогда не отцветает жасмин) находится знаменитый чемоданчик, с которым он начал свое путешествие, печатная машинка, издания его книг разных лет и просто книги из личной библиотеки, проигрыватель и подлинники его документов.

Музей сновидений Зигмунда Фрейда

Он открылся двадцать лет назад к столетию выхода книги Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений". Это не мемориальный музей в отличие от, скажем, лондонского или венского. Он не связан ни с местом работы, ни с местом жизни австрийского психолога. Экспозиция музея рассказывает, скорее, об идеях и снах Фрейда, помыслах и грезах, некой психической реальности.

В музее сновидений два зала - вводный и сновидческий. Это инсталляции, рассказывающие о жизни Фрейда, его научных изысканиях, а также рисунки художника Павла Пепперштейна с образами из сновидений Фрейда.

Музей хитрости и смекалки

В музее хитрости и смекалки, который расположен в Переславле-Залесском, хранятся различные причудливые вещи, показывающие, как изобретателен может быть человек. Например, специальные чашки для "дядей с большими усами", чтобы не намочить их, чаша для подношения пива, устройство для удаления косточек из вишни и еще много необычных вещиц.

Музей микроминиатюры "Русский Левша"

В петербургском музее "Русский Левша" собрана коллекция микроминиатюр художника Владимира Анискина - все экспонаты там меньше миллиметра. Рассмотреть их возможно только с помощью увеличительных устройств, вмонтированных в выставочные формы.

Среди самых любопытных экспонатов: подкованная блоха (подковы блохи в 6 миллионов раз меньше подковы лошади), караван верблюдов в игольном ушке (высота верблюдов 0,07-0,08 мм), роза внутри волоса, герои мультфильмов на срезах маковых зернышек и другие удивительные по тонкости мастерства вещи.

Музей мамонта

Порядка 75% всех известных в мире захоронений мамонтов было найдено именно в недрах Якутии. Поэтому в Якутске работает всемирный музей мамонта. Это научный и культурный центр по изучению мамонтовой культуры и среды обитания мамонтов. Здесь хранятся палеонтологические материалы и уникальные находки ископаемых.

Например, вы сможете увидеть Верхоянскую лошадь возрастом 4450 лет, детеныша бизона возрастом 8200 лет и даже полный скелет мамонта.

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