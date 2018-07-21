Зачем нужна тарелка под тарелку

Случается так, что в ресторане вам приносят блюдо, но оно одно, а тарелок больше, чем еды. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, зачем нужна еще одна тарелка, и какие еще приборы может принести официант.

Сервировочная тарелка

Вы заказали поесть, а официант вам принес одно блюдо и две тарелки. Вторая тарелка снизу - это сервировочная тарелка, по этикету в нее не стоит класть еду. Она предназначена для того, чтобы не запачкать скатерть и не насыпать крошки на стол.

Тарелка для горячего

Это тот случай, когда блюдо вы заказали одно, но официант вам принес целых три тарелки. Тарелка посередине нужна для горячего, в нее можно положить второе блюдо, но третью тарелку по-прежнему не стоит трогать.

Пирожковая тарелка

Эта тарелка диаметром чуть меньше обычной и подается она отдельно, с ножом для масла. Вы уже догадались, что предназначена она для булочек. На такой тарелке их удобно резать и смазывать маслом.

Тарелка с водой

Вы заказали морепродукты, а вам принесли тарелку с водой. Возможно, в этой тарелке ещё есть лимон, но это не обязательный атрибут. В такой тарелке можно сполоснуть руки, но ни в коем случае не следует пить из нее.

Слишком много вилок и ложек

Вы заказали несколько блюд и вам принесли приборы, все разные по величине. Самые большие вилки и ложки - для основных блюд. Самые маленькие - для десертов, а средние - для салатов.

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