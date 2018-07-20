Какими будут новые фильмы про Гарри Поттера

Несколько дней назад на новостном сайте Reddit начались обсуждения возможного выхода новых фильмов о Гарри Поттере.

"Однажды выйдет фильм 'Гарри Поттер. Перезагрузка'. И все наше поколение будет ненавидеть его", - написал один из пользователей.

И это не удивительно. Сотни, тысячи людей по всему миру выросли на фильмах о Поттере и его друзьях, и никому не хотелось бы, чтобы сказку их детства пересказывали по-новому. Впрочем, некоторые поклонники готовы посмотреть новые фильмы про Гарри, но на своих условиях.

"До тех пор пор Даниель Рэдклифф (Daniel) играет Гарри - все в порядке", - пишут фанаты ГП.

Как передает Day.Az со ссылкой на popcake.tv, среди фанатов истории про Гарри Поттера нашлись и экстремалы - кто-то даже предложил снять сериал про любимых персонажей.

"Им давно пора бы снять сериал на. Семь сезонов, отличающихся по длине, в зависимости от сложности сюжета. Фильмы были потрясающими, но особенность книг - в детальной проработке каждого эпизода. Если бы это был сериал, то режиссеры могли бы еще подробнее рассказать про жизнь, характер и переживания каждого персонажа, про их жизнь в школе, их приключения".

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