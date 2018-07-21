На Камчатке в заповеднике сфотографировали, как рыба "прыгает" в пасть лисы - ФОТО

Уникальные кадры появились на страницах Кроноцкого заповедника в соцсетях, создается впечатление, что рыба сама прыгает в пасть к лисице.

Фотографии удалось сделать участковому государственному инспектору Кроноцкого заповедника Александру Кащееву, передает Day.Az со ссылкой на Ria.ru.

"Помните ленивого казака по фамилии Пацюк из произведения Николая Васильевича Гоголя "Ночь перед Рождеством"? Галушки сами залезали к нему в рот, - комментируют сотрудники заповедника. - Может показаться, что и лисицы, обитающие на побережье бухты Чажма, тоже попали в сказку и рыбка-колюшка сама прыгает в раскрытую пасть".

На самом деле, поясняют эксперты заповедника, рыбу выбрасывает на берег прибоем, а лисы-огнёвки просто собирают питательный корм.

Добычи хватает. Следующее фото, сделанное другим фотографом, Алексеем Масловым, демонстрирует богатый улов лисицы, которая, как предполагают сотрудники заповедника, отнесет его лисятам.