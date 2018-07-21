Ученые дали официальное название нашей эре

Геологи решили выделить последние 4200 лет в отдельный период развития нашей планеты. Новая эра, в которой живут все современные люди, теперь называется мегхалайской, передает Day.Az со ссылкой на dailyhype.ru.

Точкой отсчета стала мегазасуха, которая уничтожила несколько древних цивилизаций.



Также на международной геохронологической шкале появятся северогриппианский и гренландский периоды, которые вместе с мегхалайским станут частью эпохи голоцена.



Однако многие исследователи из научного сообщества обеспокоены таким решением, поскольку считают, что климатические изменения, взятые в качестве точки отсчета, не оказывали такого глобального влияния на развитие планеты.

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