Не паркуйте автомобиль рядом с железнодорожными путями - ВИДЕО

21 июля 2018 11:15

Водитель грузовика во Вьетнаме припарковал свой автомобиль слишком близко к железнодорожным путям, передает Day.Az со ссылкой на Youtube. Человек, снявший видео, написал комментарий на YouTube: "Когда я гулял с моей собакой на улице, я увидел поезд, идущий к грузовику, припаркованному по тропе. Однако водитель грузовика, сидящий на тротуаре напротив железной дороги, ничего не сделал. В результате грузовик был задет поездом ".

Нажмите на видео для просмотра:
Не паркуйте автомобиль рядом с железнодорожными путями

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