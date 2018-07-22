Почему американцы не смогли победить Вьетнам

Американцы называли Вьетнамскую войну "адской дискотекой в джунглях". О ней снято много фильмов и написаны сотни книг, но правда о той войне останется только в памяти тех, кто её пережил.Day.Az со ссылкой на russian7.ru расскажет, почему американцы не смогли выиграть эту войну.

Теория домино

Вьетнамская война стала самой долгой локальной войной современности. Она длилась почти 20 лет и очень дорого обошлась США. Только за 1965-1975 годы было потрачено 111 миллиардов долларов. Всего в военных действиях приняли участие свыше 2,7 миллионов военнослужащих США. Ветераны Вьетнама составляют почти 10% своего поколения. 2/3 американцев, воевавших во Вьетнаме, были добровольцами.

Необходимость войны объяснялась "теорией домино". США серьезно опасались, что "коммунистическая зараза" может распространиться на весь азиатский регион. Поэтому и было решено сделать упреждающий удар.

Партизанская война

Джунгли стали для американских солдат и офицеров настоящим проклятием. Многие так и называли эту войну - "Адская дискотека в джунглях". Они затрудняли логистику и служили хорошим укрытием для вьетконговцев. 100% влажность, сорокаградусная жара, полчища насекомых, змей, червей и паразитов. Со всем этим приходилось иметь дело.

Американцы были плохо подготовлены к условиям партизанской войны. Для вьетнамцев же это была уже третья подряд война и они прекрасно освоили опыт двух предыдущих. Недостаток военного снабжения вьетконговцы успешно компенсировали смекалкой и трудолюбием. В непролазных джунглях они ставили бамбуковые ловушки и фугасы, начиненные американским же порохом из неразорвавшихся снарядов, устанавливали "вьетнамские сувениры". Война шла и под землей. Вьетнамские партизаны раскопали целую сеть подземных коммуникаций, в которых успешно скрывались. Для борьбы с ними в 1966 году американцы создали специальные отряды, названные "туннельными крысами".

Это была чрезвычайно сложная задача - выкуривать вьетконговцев из-под земли. Кроме огня и ловушек "туннельных крыс" могли поджидать также змеи и скорпионы, которых партизаны специально натравливали. Такие методы привели к тому, что среди "туннельных крыс" была очень высокая смертность. Из нор возвращалась только половина состава.

"Железный треугольник", местность, где были отрыты катакомбы, американцы в итоге просто уничтожили бомбардировками Б-52.

Военные эксперименты

Вьетнамская война была для США полигоном испытаний новых видов оружия. Кроме известного напалма, уничтожавшего целые деревни, американцы также "обкатывали" химическое и даже климатическое оружие. Самым известным случаем применения последнего является операция "Попай", когда транспортники США распыляли над стратегическими территориями Вьетнама йодит серебра. От этого количество осадков увеличилось в три раза, дороги размыло, поля и деревни залило, коммуникации оказались разрушены.

С джунглями американские военные также поступали радикально. Бульдозеры выкорчевывали деревья и верхний слой почвы, а сверху на оплот повстанцев распылялись гербициды и дефолианты ("Агент оранж"). Это серьезно нарушило экосистему, а в долгосрочной перспективе привело к массовым заболеваниям и детской смертности.

"Вертушки"

В среднем американский солдат проводил в боях 240 дней в году. Это очень много. Такую "продуктивность" обеспечивали вертолеты. Вертолет "Ирокез" (UH-1) стал одним из символов этой войны. Вертолетчики часто спасали солдат из окружения, подчас пилотам приходилось совершать маневры прямо в джунглях, поднимая самолет по системе "газонокосилка", ломая рули и винты.

Количество американских вертолетов росло с небывалой скоростью. Уже весной 1965 года одних "ирокезов" было порядка 300 машин. К конце 60-х в Индокитае было больше американских вертолетов, чем на вооружении армий всех государств. Одних "Ирокезов" было 2500.

"Ирокезов" было много, но спасением они становились не всегда. Малая грузоподъемность и низкая скорость делали вертолеты лёгкой добычей пулеметчиков и ракетчиков. Случались и аварии по причинам почти случайного характера. Были случаи, когда пилоты ошибались, вертолет "вело" и он разбивался.

По подсчетам М. В. Никольского за 11 лет войны в Юго-Восточ­ной Азии американские вертолеты совершили 36 млн вылетов, налетав 13,5 млн часов, зенитным огнем была поврежде­но 31 000 вертолетов, но только 3500 из них (10%) были сбиты или совершили вынужденную посадку.

Такое низкое от­ношение потерь к числу боевых выле­тов уникально для летательных аппара­тов в условиях интенсивных боевых дей­ствий- 1:18 000.

Пятая колонна

Во время Вьетнамской войны США стали жертвой того Голема, которого сами и породили - СМИ. К середине 60-х годов роль телевидения и прессы достигла своего исторического апогея. Американцам показывали войну в прямом эфире, что не могло не вызвать в них протест. Американские общественные лидеры, пресса, телевидение, кинематограф вложили немалые ресурсы в дискредетацию образа своей страны. Моххамед Али, отказавшийся от призыва стал национальным героем. Дезертиры становились гостями телешоу, ветеранов же по возвращении ждало общественное презрение. Среди пацифистов считалось за подвиг плюнуть в лицо вернувшегося с войны солдата. Американские СМИ, пацифисты, актеры, музыканты и журналисты стали "пятой колонной", справиться с которой США не смогли.

Деморализация

Во время Вьетнамской войны ряды американской армии редели не только от пуль повстанцев. Многие призывники просто не хотели идти в армию и бегали от властей, на самой же войне было широко распространено дезертирство. Кроме того, Вьетнамская война стала ещё и нарковойной. Наркомания в войсках стала ещё одним фактором, подкосившим боеспособность США.

Ветеранов Вьетнама одолевал "вьетнамский синдром". Вкупе с общественным давлением, многих это доводило до самоубийства.

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