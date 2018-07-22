Зачем на старых фото люди кладут руку на плечо
На фотографиях прошлого века люди часто стоят в неестественных позах. Чаще всего повторяется один и тот же мотив: рука на плече у стоящего рядом друга или родственника.
Совпадение? Низкий уровень фотографа, не умеющего показать модели куда девать руки? Вовсе нет. Эта поза имеет вполне прозаические обоснования, о которых расскажет Day.Az со ссылкой на DON'T PANIC.
Дело в том, что эпоху становления фотографии сам процесс съемки занимал от десяти минут до часа. Моделям нельзя было шевелиться и менять позы - такое фото получалось смазанным.
Но находиться в одном положении долго тяжело даже физически сильным людям. Вот фотоателье и придумали трюк с подставкой: использовалось все, от этажерок до скульптурных голов.
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