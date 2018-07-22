Как собственный дом вас убивает

Казалось бы, дом - это то место, где человек должен чувствовать себя в безопасности. Однако, как правило, даже "своя крепость" может стать опасным местом. Day.Az со ссылкой на anews.com расскажет, какие опаности подстерегают вас дома.

Воздух

Пылевой клещ является одним из наиболее распространенных аллергенов, и вы его вдыхаете вместе с воздухом. Нередко аллергической реакцией на пылевого клеща бывает приступ астмы.

Согласно последним исследованиям, около 65% астматиков очень чувствительны к пылевому клещу. Не думайте, что ваш дом эта проблема может обойти стороной: у большинства людей концентрация пылевых клещей в доме составляет 110 клещей на грамм пыли, что превышает безопасные нормы. Чтобы избежать этой проблемы, проводите часто уборку, проветривайте квартиру и не злоупотребляйте увлажнителем воздуха.

Бытовая химия

Казалось бы, моющие средства должны спасать нас от бактерий. Возможно, это и так, но подобные средства небезопасны и для людей. В домах, где во время уборки используют чистящие средства и бытовую химию, как правило, содержится много фталатов. Некоторые из этих веществ способны оказывать воздействие на гормональный фон организма, кроме того, эти вещества считаются потенциальными канцерогенами. Старайтесь выбирать более экологичные средства бытовой химии и, опять же, не забывайте о проветривании.

Вкусные запахи

Любители ароматических свечек тоже подвергают себя риску. В большинстве свечей применяется свинец для изготовления фитиля. И, если свеча долго горит, концентрация свинца в воздухе начинает превышать безопасные нормы. Нередко свечи приводят к выбросу в воздух формальдегида, а дым от благовоний может быть источником бензола, опасного в большом количестве.

Ученые уверяют, что частое использование ароматических свечей или палочек может увеличить вероятность развития контактного дерматита, астмы и даже онкологических заболеваний. Кроме того не рекомендуется применять такие средства во время беременности. Покупайте эту продукцию у проверенных производителей и не ленитесь изучать состав.

Комнатные растения

Комнатные растения призваны радовать глаз, очищать воздух и иногда полезны в медицинских целях. Тем не менее ученых всерьез беспокоит подобное "самолечение". Некоторые растения и вовсе вовсе не безопасно держать у себя дома из-за токсичности.

Конечно, отравиться можно если употребить растение внутрь, и вряд ли вы это будете делать. Но случается и так, что после пересадки или процедуры ухода за растением вы можете забыть помыть руки, что приведет к случайному отравлению. Не забывайте перед тем, как покупать новое растение, изучать его свойства и потенциальную токсичность.

Плесень

В каждом доме есть плесень, но проблемы настигают нас только в том случае, если ее становится много. Наиболее распространенной реакцией на плесень является аллергия - насморк, покраснение глаз, першение в горле или раздражение на коже. Это минимальный "набор" проблем, которые случаются от избытка плесени. Особенно подвержены к аллергии астматики, люди с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями легких. ​

Следите за ростом плесени в тех местах, где больше всего влаги, не допускайте протечек в трубах и держите общую влажность в доме под контролем.

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