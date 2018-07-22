Вопреки расхожему мнению мясные продукты для большинства людей были, есть и остаются основой ежедневного рациона питания. В мясе содержится целый ряд незаменимых аминокислот, минералов и микроэлементов. И не один другой продукт, как бы этого не хотелось вегетарианцам, не способен полноценно заменить мясо.

Однако есть среди многообразия продуктов и наиболее полезные по своему составу виды мяса. Day.Az со ссылкой на kitchenmag.ru представляет подборку 10 самых полезных видов мяса, которые отличаются своими вкусовыми качествами и составом.

Крольчатина

Мясо кроликов считается диетическим и наделено уникальными питательными свойствами. Оно содержит в себе большое количество белка и превосходит по этому показателю даже курятину. Человеческим организмом такое мясо усваивается практически полностью и довольно быстро.

Крольчатина имеет нежную мякоть и обладает тонким вкусом, поэтому она подходит тем людям, которые имеют проблемы с пищеварением и хроническими заболеваниями ЖКТ. Кроме того, мясо кролика способствует нормализации жирового обмена и быстрому восстановлению сил. А еще один огромный плюс крольчатины в том, что она гипоаллергенна. Соответственно, ее можно включать в рацион даже очень маленьких детей.

Конина

Конина считается самым экологически чистым мясом. Благодаря тому, что коней выращивают в чистых условиях, их мясо не содержит в своем составе антибиотики и прочие вредные компоненты. Содержащийся в конине белок идеально сбалансирован в плане аминокислотного состава. А в плане витаминов и микроэлементов конина вообще является рекордсменом по содержанию тиамина, рибофлавина, меди, железа и магния. Как и крольчатина, конина не вызывает аллергических реакций и подходит для детского питания.

Индейка

По сравнению с другими видами птиц индейка содержит намного меньше жира и калорий, но по составу белка не уступает ни одному другому виду мяса. В индейке есть огромное количество селена и витамина В, никотиновой кислоты и фосфора. Что касается фосфора, то по содержанию этого элемента индейка превосходит даже некоторые виды рыбы. Индюшатина хорошо усваивается организмом и в то же время надолго утоляет чувство голода. А поскольку в индейке умеренное содержание холестерина, она подходит для людей, страдающих от ожирения или атеросклероза.

Перепела

Мясо этой птицы редко включают в пищевой рацион. Его не встретишь на обеденных столах и обусловлено это прежде всего его высокой стоимостью. А между тем мясо перепелок очень полезно для здоровья, особенно для тех, кто имеет проблемы с лишним весом. В 100 г перепелиного мяса содержится всего лишь 230 ккал, большое количество белка, витаминов и минералов. Причем белок, который содержится в перепелах, очень быстро усваивается организмом.

Есть мнение, что перепелиное мясо помогает легче и быстрее восстанавливаться после тяжелой болезни или потери крови. Доказано также, что благодаря большому содержанию магния, железа, калия и меди, перепелиное мясо способно оказывать положительное воздействие на работу мозга, сердечно-сосудистой и иммунной системы.

Козлятина

Мясо коз имеет нежную текстуру, мягкий вкус и минимальную жирность. Из-за невысокого содержания калорий такое мясо можно есть при лечебном или диетическом питании. В составе козлятины имеется ряд ценнейших компонентов, от железа до мощнейших антиоксидантов. Кроме того, козлятина имеет низкий уровень холестерина, что делает ее незаменимым продуктом особенно для пожилых людей. Приготовить из козлятины можно что душе угодно: блюда из нее получаются вкусными, полезными и оригинальными.

Мясо страуса

Страусятина считается одним из самых постных видов мяса. По своему вкусу она слегка напоминает говядину, однако имеет более сладковатый привкус. Такое мясо полезно людям, страдающим от анемии и сахарного диабета, а также тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. В мясе страуса много белка и уникальный состав аминокислот. Видимо, не зря в Европе и Азии страусиное мясо относят к мясным продуктам высшей категории. Что-то в нем особенное, определенно, есть.

Баранина

Многие привыкли считать баранину очень жирным видом мяса. Жир, в баранине, конечно, есть, однако его количество намного меньше, чем в той же свинине. При этом в баранине содержится внушительное количество лецитина, который и отвечает за нормализацию уровня холестерина.

Но есть в этом полезном продукте и определенный недостаток. В костях баранины содержатся вещества, которые способствуют развитию артрита. Поэтому людям в возрасте от такого мясного продукта лучше отказаться. Кроме того, в мясе взрослого барана обычно содержатся липиды, которые отражаются на здоровье сосудов и сердца. Поэтому без обильного гарнира такое мясо нельзя есть, да и весь тот жир, который был вытоплен в процессе приготовления, тоже не стоит использовать в пищу.

Свинина

Репутация свинины как нездорового продукта сильно преувеличена. Оказывается, что самой полезной частью свиной тушки является именно вырезка. При правильном приготовлении свиная вырезка может по своей питательности и пользе сравниться даже с куриным мясом. Единственное исключение из правил - это мясо свинины, выращенной на фабрике с использованием гормонов. Такое мясо никак нельзя назвать полезным для здоровья.

Говядина

Что касается этой разновидности мяса, то она может быть как полезной, так и вредной для организма человека. Здоровым и питательным может считаться только мясо говядины, которая кормилась травой. Стоит такое мясо дороже, но зато в полезном составе такого куска можно быть точно уверенным. А если говядину выращивали на зерновом корме, то в мясе будет содержаться много холестерина и жира.

Оленина

Само по себе мясо оленя не жирное и очень полезное. В нем содержится большое количество минералов и витаминов. Есть оленину можно в приготовленном или сыром виде, не опасаясь при этом различных паразитов. Усваивается оленина организмом значительно быстрее, чем та же баранина, свинина, говядина и курятина. При регулярном поедании оленины снижается риск развития сахарного диабета, гипертонии и болезней сердца.

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