Этот продукт продлевает жизнь

Употребление рыбы и продуктов с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами снижает уровень смертности, выяснили китайские ученые.



Исследователи 16 лет наблюдали за диетой более 240 тысяч мужчин и 180 тысяч женщин, пишет Journal of Internal Medicine. Участники эксперимента ежедневно употребляли небольшие порции рыбы. Об этом передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что регулярно употребляющие рыбу мужчины на 10 процентов реже страдают от заболевания сосудов и на 37 процентов - печени. Кроме того, риск заболевания болезнью Альцгеймера у женщин при такой диете снижается на 38 процентов.

По мнению исследователей, регулярное употребление рыбы также снижает риск смерти от онкологических и острых респираторных заболеваний.

При этом специалисты отмечают, что при жарке рыба теряет большинство своих полезных свойств.

Источником омега-3-ненасыщенных жирных кислот также являются семена льна, шпинат, картофель и морепродукты.