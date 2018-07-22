Человечество официально вступило в новую эру

Международная комиссия по стратиграфии официально объявила о новой эпохе - мегхалайской эре, которая началась 4200 лет назад и длится по сей день, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Мегхалайская эра началась с глобальной засухи, уничтожившая несколько древних цивилизаций от Египта до Китая.

Идея мегхалайской эры была впервые предложена 7 лет назад из-за особых химических следов, которые нашли в сталактитах и сталагмитах. Сталагмит, который нашли в северо-восточном индийском штате Мегхалайя, стал лучшим доказательством этого и потому дал свое имя новой эпохе.

Вместе с мегхалайской эрой на международной геохронологической шкале появятся северогриппианский (между 8326 и 4250 лет) и гренландский периоды (между 11 700 и 8326 лет назад) - все они стали частью эпохи голоцена, начавшийся 11700 лет назад.

Гренландская эпоха началась, когда планета остыла вследствие таяния канадских льдов, северогриппианская эпоха началась с уходом ледников, а мегхалайская - с масштабной засухи, продлившейся 200 лет.

Для определения границ эпох использовались геологические маркеры, свидетельствующие о перемене климата.

Напомним, что сейчас мы живем во времена фанерозийского эона, кайнозойской эры, четвертичного периода, век голоцена и в мегхалайскую эпоху.

Стоит отметить, что часть ученых выступили против признания мегхалайской эпохи, ввиду продолжающихся дискуссий об определении нового геологического периода, характеризующегося активностью человека, - антропоцена.