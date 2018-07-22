На Земле проживает животное, которое невозможно убить

22 июля 2018 14:50

Группа международных учёных пришла к выводу, что на нашей планете есть животное, которое невозможно убить, сообщает Day.Az со ссылкой на Новости Беларуси.

Newsbel.by

Источник: https://newsbel.by/07/22/uchyonye-na-zemle-prozhivaet-zhivotnoe-kotoroe-nevozmozhno-ubit/

Речь идет о тихоходке или, в научной классификации, Tardigrada. Это беспозвоночное может выживать и даже размножаться практически в любой среде, будь то жерло вулкана или антарктические льды, океанская глубина или сероводородная субстанция.

Еще 300 лет назад исследователи обратили внимание на уникальные свойства тихоходки и даже назвали это существо "исчадием ада". Многие эксперты полагают, что именно Tardigrada были первыми поселенцами на Земле еще в эпоху начального формирования планеты. Впрочем, приверженцы конспирологических теорий полагают, что тихоходка вообще неземного происхождения и не так уж примитивна, как кажется на первый взгляд.

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