На Земле проживает животное, которое невозможно убить

Группа международных учёных пришла к выводу, что на нашей планете есть животное, которое невозможно убить, сообщает Day.Az со ссылкой на Новости Беларуси.

Новости Беларуси Источник: https://newsbel.by/07/22/uchyonye-na-zemle-prozhivaet-zhivotnoe-kotoroe-nevozmozhno-ubit/

Речь идет о тихоходке или, в научной классификации, Tardigrada. Это беспозвоночное может выживать и даже размножаться практически в любой среде, будь то жерло вулкана или антарктические льды, океанская глубина или сероводородная субстанция.



Еще 300 лет назад исследователи обратили внимание на уникальные свойства тихоходки и даже назвали это существо "исчадием ада". Многие эксперты полагают, что именно Tardigrada были первыми поселенцами на Земле еще в эпоху начального формирования планеты. Впрочем, приверженцы конспирологических теорий полагают, что тихоходка вообще неземного происхождения и не так уж примитивна, как кажется на первый взгляд.