Уникальные кадры перемещения земной коры - ВИДЕО

В сети показали уникальное видео перемещения земной коры, свидетелями которого стали жители Монголии.

Соответствующие кадры опубликовал Buyan Chamzyryn в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Вести-UA.

"Вчера (19 июля, - прим. ред.), в 10:19 утра, Монголия испытала перемещение земной коры из-за высокой разницы в давлении и температуре под землей. Удивительно..... Это первый случай, когда человечество увидело это", - подписал видео он.

На кадрах видны груды движущейся почвы, которое ползет по поверхности земли, как многотонное насекомое. Кадры с одной стороны завораживают своей мощью, а с другой - пугают.



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