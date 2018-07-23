Судороги и кома: чем опасен солнечный удар

Прогноз погоды на конец июля 2018 года обещает Москве жаркие дни с температурой до 30°C. Такая жара вкупе с ясной погодой чревата солнечным ударом.

Его основные симптомы - вялость, тошнота и рвота, повышение температуры тела, нарушения пульса и судороги. Высокая влажность усугубляет состояние. Солнечный удар может закончиться комой и даже смертью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первую очередь при солнечном ударе страдает мозг.

При повышении его температуры расширяются мозговые кровеносные сосуды и лимфатические сосуды, что приводит к сдавливанию мозга. А расширение вен ведет к гипоксии - кислородной недостаточности. Кроме того, нарушается питание нейронов и их метаболизм.

Существует три степени солнечного удара. При легкой пострадавший находится в сознании, жалуется на слабость, головную боль и тошноту. У него учащаются пульс и дыхание, расширяются зрачки. При средней степени подскакивает температура, головная боль и тошнота усиливаются, а походка становится шаткой и неуверенной. Возможна кратковременная потеря сознания и кровотечения из носа.

Тяжелая форма солнечного удара развивается внезапно. Лицо пострадавшего горячее и красное, но потом становится бледным. Сознание может быть изменено, появляются галлюцинации, температура тела поднимается до 41-42°C. Летальность в таких случая может доходить до 20-30%.

Больше всех получить солнечный удар рискуют дети до года и пожилые люди: и у тех, и у других слабо работает естественная терморегуляция организма - способность теплокровных животных, в том числе и человека, поддерживать постоянную температуру тела независимо от температуры внешней среды. Также риск повышает прямое воздействие солнечных лучей на голову и наличие проблем со здоровьем, например, ожирения или гипертонии.

Рискуют курильщики и любители выпить на природе - эти привычки влияют на состояние сосудов и могут усугубить ситуацию.

Перегрев может возникнуть и не на солнце, а просто при высокой температуре, тогда его называют тепловым ударом. При тепловом ударе в организме накапливаются продукты жизнедеятельности, что приводит к интоксикации. Это сопровождается нарушением дыхания и кровообращения и может привести к острой сердечной недостаточности.

Чаще это происходит в душном, плохо проветриваемом помещении с повышенной влажностью, особенно если на человеке одежда, которая препятствует потоотделению. Тепловому удару подвержены в большей степени люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Первая помощь пострадавшему от солнечного или теплового удара состоит в том, что его надо охладить, уложить и напоить.

Отвести или отнести в прохладное место, освободить от лишней одежды и уложить, немного приподняв голову. Стоит положить на голову человеку смоченную холодной водой ткань. Если есть, можно приложить к затылку пузырь с холодной водой и обернуть тело холодной простыней. Можно положить мокрые тряпки в область паха, под колени, в подмышечные впадины: в этих местах близко к поверхности тела подходят крупные сосуды. В общем, необходимо создать человеку максимально охлаждающие условия.

Используется в таких случаях и нашатырный спирт, чтобы человек пришел в себя. Его действие заключается в раздражении окончаний тройничного нерва, что приводит к стимуляции дыхательного и сосудодвигательного центров. В результате учащается дыхание и повышается артериальное давление.

При повышении температуры можно дать пострадавшему жаропонижающее. При остановке дыхания необходимо вызвать скорую помощь, а в ожидании приступить к сердечно-легочной реанимации - проводить искусственную вентиляцию легких "рот в рот" и непрямой массаж сердца нажатием на грудину.

После оказания первой помощи рекомендуется вызвать врача. Особенно это важно в случае солнечного удара средней и тяжелой степени.

Перегрев чреват и менее очевидными проблемами - ранее "Газета.Ru" рассказывала, что повышение температуры в офисе грозит снижением работоспособности сотрудников. Наилучшей температурой для работы ученые признали 22,2°C. Когда она поднималась до 29°C, работоспособность сотрудников падала на 9%.

Другие исследования показали, что жара влияет и на способности школьников и студентов - при повышении температуры они медленнее справляются с заданиями и делают больше ошибок.

Перегрев опасен даже в последние месяцы внутриутробного развития. Исследователи проанализировали данные о более чем 12 млн американцев, родившихся в 1969-1977 годах. Они учитывали дату и место рождения, расу, пол и уровень дохода. Обратившись к записям о погодных условиях за исследуемый период времени, ученые выяснили, как часто люди подвергались воздействию высоких температур до появления на свет и в первый год после. Как выяснилось, чем чаще в последние месяцы перед рождением и в первый год жизни они оказывались на жаре около 32°С, тем меньше они зарабатывали во взрослом возрасте. На каждый день, проведенный на жаре, приходилось снижение ежегодного дохода в среднем на $30.

Плоды и новорожденные дети наиболее чувствительны к повышению температуры, так как их нервная система и способность к терморегуляции еще не до конца развиты. Поэтому, когда жара влияет на развитие мозга ребенка, это может привести ко множеству последствий, включая и проблемы с карьерой.