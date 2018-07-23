Как благодарность меняет вашу жизнь: научный ответ

Ценить то, что есть у человека, умеет далеко не каждый. На это есть разные причины, но следует помнить, что благодарность умеет менять жизнь к лучшему.

Благодарность - это мировоззрение, при котором мы желаем людям, давшим нам что-то, еще большего, и это намного более позитивное отношение к жизни, чем принимать все как будто, так и должно быть.

В ходе исследования, посвященном благодарности и ощущении благополучии, его участники вели записи об испытываемых эмоциональных состояниях, переживаниях, поведении, самочувствии и в целом о том, насколько они чувствуют себя счастливыми, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Исследователи обнаружили, что участники, которые выражали благодарность, продемонстрировали более высокий уровень благополучия. Исследователи также обнаружили, что благодарность позволяет людям чувствовать себя намного более счастливыми. По словам ученых, результаты свидетельствуют о том, что умение ценить полученные блага может принести эмоциональные и межличностные выгоды.

Ученые столкнулись с трудностями, связанные с тем, что благодарность является довольно трудно определимым понятием. По их словам, в своей первооснове она родилась как эмоция, выражение отношения, нравственная добродетель, привычка, черта характера или ответная реакция. Слово благодарность (англ. Gratitude) произошло от латинского корня "gratia", которое можно перевести как благодать, милосердие или признательность.

Ученые приводят цитату Пола Пруйзера, который говорил, что слова, которые происходят от латинского корня "gratia" обозначают "доброту, бескорыстность, подарки, красоту обмена добрыми поступками по отношению друг к другу или получения чего-то даром".

Эти вещи происходят, когда вы начинаете ценить полученные блага.

Сфера позитивной психологии является относительно новой, но психологи восхищены устойчивостью людей, которые обладают позитивным мышлением и с благодарностью относятся к окружающим вещам, по сравнению с теми, которые фокусируют свое внимание на негативных вещах, случающихся с ними.

Жизнь позитивно настроенных редко обходится без потерь, но они относятся к потере лишь как к одному из эпизодов своей жизни, они не зацикливаются на этом, что позволяет им испытывать радость от приятных жизненных моментов.

Центр позитивной психологии был основан людьми, убежденными, что представители общества хотят вести интересную и полноценную жизнь, чтобы культивировать лучшее, что есть в себе, и чтобы научиться получать больше удовольствия от любви, работы и развлечений. Психологи рассчитывают, что избавиться от многих психических заболеваний можно так же легко, как научиться ценить полученные блага.

1. Вы укрепляете дружеские отношения

Многое из того, чего мы добиваемся в нашей жизни, становится возможным только благодаря поддержке и помощи наших друзей и близких. Начиная ценить блага, которые мы получаем от дружбы, мы выражаем признательность за усилия, которые другие люди предприняли для нас. Ценить каждое проявление дружбы зачастую означает открыто выражать благодарность своим друзьям. Когда ваши друзья чувствуют, что их ценят, они, скорее всего, обязательно помогут вам и в будущем.

Причем проявление благодарности за помощь поднимает настроение не только тех людей, кого отблагодарили, но и тех, кто благодарит их. По словам исследователей, выражая признательность людям, вы фокусируете свое внимание на тех благах, которые получили от них, что позволяет вам чувствовать себя любящим и заботящимся о других человеком. Чувство любви - это отличный повод ценить полученные блага.

2. Вы станете более одухотворенным

"Спасибо" - это лучшая молитва, которую только может быть сказана. Я говорю это постоянно. Словом "спасибо" вы выражаете крайнюю признательность, смирение, понимание", - Элис Уокер.

Когда мы благодарим за помощь, которую мы не можем считать делом рук какого-то определенного человека, мы чувствуем, что нам помогает какая-то высшая сила. Это, как если бы нам бы помогало, поддерживало и любило какое-то заботливое существо. Выражение благодарности энергиям за то, что дали нам это изобилие, является способом соединения с божественным.

Многие люди верят, что чем больше мы благодарим Всевышнего за его блага, тем больше благ мы, скорее всего, получим в ответ.

3. Вы улучшите свое творческое мышление

Подумайте вот о чем: тот, кто испытывает чувство признательности за любовь и заботу к своей второй половине с большой вероятностью будет стараться показать и доказать свою благодарность с помощью каких-то особых слов и действий. А человек без чувства благодарности в сердце просто не будет тратить свое время и силы на это.

Наш мозг становится более активным, когда мы научаемся ценить полученные от других людей блага, чем воспринимаем это как само собой разумеющееся. Эта осознанность также может помочь в других областях вашей жизни, которые требуют творческого мышления.

4. Лучше будете справляться со стрессом

Бывают ситуации, когда вы чувствуете тревогу. И если в этот момент у вас получится сфокусировать свое внимание на всех полученных благах, вы сможете поменять свое мышление с негативного на позитивное. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что же пошло не так, вы сосредоточитесь на том, какой именно ценный опыт вы получили из этих обстоятельств. Вы не будете тратить свое время на такие негативные эмоциональные состояния как страх, гнев или печаль. Вы просто спокойно примите эту ситуацию и испытаете счастье после того, как преодолеете отрицательный момент.

5. Вы улучшите свое настроение

Чувство депрессии, беспокойства или гнева может быстро трансформировать в ощущение счастья. Научиться ценить полученные блага - это верный путь движения к позитивному настроению. Врачи рассматривают упражнения, при которых пациенты вызывают в себе чувство благодарности, как эффективный способ борьбы с легкими депрессиями.

Попробуйте вести дневник или используйте телефонное приложение для отслеживания вашего настроения. Затем запишите по крайней мере две вещи, за которые вы испытываете благодарность, и еще раз проверьте свое настроение. Вы будете приятно удивлены, обнаружив, что ваше настроение значительно улучшилось по сравнению с тем моментом, когда вы еще не сосредоточились на полученных благах.