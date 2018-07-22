Археологи обнаружили в турецком Триполисе виллу эпохи эллинизма

Турецкие археологи обнаружили виллу, построенную более 2 тыс. лет назад на территории античного города Триполис в провинции Денизли. Как рассказал в интервью агентству Anadolu руководитель археологической экспедиции Бахадыр Думан, здание относится к эпохе позднего эллинизма - период в истории Восточного Средиземноморья, который длился со времен смерти Александра Македонского в 323 году до н.э. и до окончательного установления римского владычества, передаёт Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Вилла имеет 12 комнат, пол покрыт мозаикой, а стены украшены красочными фресками и геометрическим орнаментом. Мы предполагаем, что владелец дома был торговцем. Стоит также отметить, что канализационная система в доме в полном порядке. На вилле также есть одна большая комната, зал, спальня, детская и рабочий кабинет", - рассказал Думан.

Научные исследования в античном Триполисе, история которого восходит ко временам Пергамского царства - III - II вв. до н.э., начались в 2012 году. Их проводят специалисты факультета археологии Университета Памуккале. Триполис является классическим примером античного поселения. Археологам удалось найти ворота, являвшиеся основным входом в город, развалины амфитеатра, административных зданий, вымощенную мрамором рыночную площадь с колоннадой. Также раскопаны византийские церкви, дома зажиточных горожан. Архитектурные объекты относятся к различным эпохам, поскольку город пережил несколько царств и империй.