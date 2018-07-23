Как настроиться на позитив: простые советы на каждый день

Наши мысли далеко не всегда позитивны в силу разных причин. Но, если приложить немного усилий, то легко можно настроить себя на позитивный лад, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

А научившись находить во всем произошедшем хорошее, вы повернете свою жизнь в лучшую сторону, ведь от наших эмоций напрямую зависит настроение и здоровье.

При мелких неприятностях не вступайте в спор, не вините других и не держите зло в своем сердце. От пережитых бед организм человека закаляется и становится более выносливым.

Что касается материальной стороны дела, то при потерях не плачьте. Есть мудрая пословица, подтвержденная опытом, которая гласит примерно следующим образом: нашел - не радуйся, потерял - не плачь. По многовековым наблюдениям народ установил истину в том, что если в одном месте убавилось, то в другом обязательно прибавиться или восполнится сторицей. Если у вас по дороге с работы вырвали из рук сумку то, прежде всего, подумайте, возможно, у человека нет ни копейки денег, и он уже три дня ничего не ел. Купите новую сумку, и сослуживцы вам по-хорошему позавидуют, а о грустном ни слова.