В чем опасность слова «абракадабра»

Абракадаброй принято называть бессмысленный набор букв, символов, слов или фраз - такое, например, случается, если ввести текст в компьютер в неправильной кодировке. На самом деле слово "абракадабра" очень древнее и ассоциируется с магией, передает Day.Az со ссылкой на Русская Семерка.



Откуда взялось слово "абракадабра"? Считается, что слово "абракадабра" (по-латински abracadabra) возникло в конце II столетии нашей эры. Впервые оно встречается в медицинском трактате "De Medicina Praecepta", написанном Серенусом Соммоникусом, который был лекарем при римском императоре Септимии Севере. Поскольку медицина в те времена была тесно связана с магией, Соммоникус предписывал своим пациентам, страдавшим лихорадкой и другими недугами, носить амулет в виде дощечки, на которой столбиком 11 раз выписывалось "абракадабра". При этом в каждой строчке отсекалась последняя буква. В итоге получался треугольник. Ритуал должен был изгнать из человека злого духа, наславшего болезнь.



По одной из версий, "абракадабра" происходит от "абраксис". В греческой нумерологии эти буквы складывались в число 365, что могло обозначать количество дней в году. По другой, термин произошел от еврейского "Отец, Сын и Святой дух".



Еще одна гипотеза утверждает, что в его основу легло арамейское выражение "авра кадавра", что в переводе означает: "я буду создавать так, как говорю". Английский исследователь Ветхого Завета Джон Аллегро предполагает, что "абракадабра" восходит к месопотамскому выражению "АБ-БА-ТАБ-БА-РИ", которое использовалось во время религиозных ритуалов у древних шумеров. Кроме того, по мнению Аллегро, оно созвучно арамейскому произношению имени Бога в Новом Завете и главной христианской молитве "Отче наш".



Другой исследователь, Г. Хиггинс, приписывает слову кельтское происхождение, считая, что оно образовано от двух слов - "Абра" (бог) и "кад" (святой). Его коллега Хуан Керлот ведет происхождение "абракадабры" от еврейской фразы "abreg ad habra" - "мечи свою молнию даже в смерть". Сэмпсон Макки в книге "Мифологическая астрономия древних" выдвигает гипотезу о том, что Абракадабра - одно из имен древнеегипетского божества, изображаемого в виде быка и символизирующего знак Тельца и одновременно другие знаки Зодиака. Основательница Теософского общества в России Елена Блаватская полагает, что слово "Абракадабра" представляет собой искаженное "Абраксас" - так называли высшее божество василидиане - последователи учения древнего гностика Василида из Александрии.



Использование в магии Ряд эзотериков, в частности, Элифас Леви, усматривают в "абракадабре" магическую формулу, возможно, модификацию халдейского магического заклинания "аб бада ке даабра" - "сгинь, как слово". Некоторые уверяют, что в сумме буквы слова образуют каббалистическое число 66. "Абракадабру" упоминает известный маг и сатанист Алистер Кроули в своей "Книге законов". Правда, он пишет его как "абрахадабра", уверяя, что это единственно верное написание. Известно, что заклинанием "абракадабра" в Средние века активно пользовались маги, алхимики и прочие чернокнижники.



Однако священники предупреждали, что истинно верующие люди не должны произносить это слово, тем более писать его, так как оно могло привлечь дьявола. Божественное или дьявольское? Получается противоречие. По одним источникам, "абракадабра" - божественный термин, произнесение или написание которого даже способно защитить от воздействия темных сил. По другим - это магическое заклинание, которое, напротив, эти самые силы привлекает... Но кто знает, где проходит граница между религией и оккультизмом?



Конечно, нет точных сведений о том, что в результате употребления упомянутого слова с кем-то случались неприятности, но на всякий случай не говорите "абракадабра"!





