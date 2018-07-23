Секреты спецназа: советы, которые помогут в обычной жизни

Кому как не солдату из группы специального назначения знать, что достижение цели может быть не только трудным, но и практически невыполнимым делом. Однако, даже несмотря на шквальное сопротивление, необходимо выполнять поставленные задачи, и тут не обойтись без четкой системы взаимодействия с окружающими и самим собой. Без подобной техники невозможно добиваться действительно трудных целей даже в обычной жизни и тем более, когда речь заходит об опасных военных заданиях, сообщает Day.Az со ссылкой на Trendy Men.Вот классические заповеди солдатов отрядов специального назначения, которые в том или ином виде присутствуют во всех современных армиях мира.

Дисциплина бесценна

Мирный человек, живущий сегодня, так или иначе задается вопросом о том, как начать воплощать цели в жизнь. По этому поводу пишут книги, работают десятки авторов, однако все можно свести к простому принципу - без дисциплины достижение цели невозможно. Точно так же как солдат учат работать на автоматизме, так же и вы должны быть точным оружием, которому неведомо сомнение в момент действия, а время на осмысление всегда найдется.

Жизнь это боль

Все помнят по фильмам о Рембо, что боль означает только то, что ты еще жив. Это стопроцентно верно и в эмоциональном плане - если сохраняется способность чувствовать, значит есть и способность действовать, а остальное уже не так уж и важно.

Завтра будет хуже чем сегодня

Не стоит рассчитывать на то, что ситуация изменится к лучшему. Это редко работает даже в самых обыденных случаях, что уж говорить о задачах, которые требуют резкого форсирования. Готовить себя к более тяжелым испытаниям, означает более четко понимать структуру вашей задачи и искать новые способы ее решения. Тренировка выносливости сама по себе - лучшее, что вы можете предпринять сегодня для того, чтобы выиграть битву завтра.



Тяжело в учении, легко в бою

Можно сколько угодно тренироваться и готовиться к чему-то, однако только реальная задача с реальными условиями покажет, на что вы способны. Это совсем не означает, что нужно бросаться сломя голову в любую авантюру. Полезнее будет сократить дистанцию между теорией и практикой и решать дела, которые вызывают чувство неприятия. В спецназе, с помощью различного рода тренировок, учат быстро переходить от действия к действию, не тратя много времени на размышления. Этот навык отлично работает и в обычной жизни, позволяя всегда быть на передовой своей собственной жизни.

Сдержанность города берет

Грубость и несдержанность приводят к поражению - это прекрасно известно любому хорошему солдату. Медленное и поэтапное решение задачи лучше импульсивного наскока, а уважение к противнику - главный закон чести в мире. В гражданской жизни эти шаблоны работают так же хорошо, как и в военных действиях.



Стратегия без тактики

Древнее искусство войны не зря поделили всего на два раздела - дело в том, что стратегия, как и любой план, работает ровно до того момента, как начинается сражение. И неважно, где оно происходит, в недружелюбном мире самореализации или на поле боя. Тактика - не более чем искусство реагирования и предполагает вероятность сильного отклонения от первоначального плана, что очень пригодится тем, кто привык заносить все свои действия в соответствующие списки.



Выиграть битву, не означает одержать победу

Самая известная из военных мудростей прекрасно подходит и для повседневной жизни, которая порой очень сильно напоминает затяжную войну с собственными демонами. Ваша индивидуальная война может идти очень долго и сражений в ней будут сотни - главное помнить о том, ради чего затевались эти военные действия.

