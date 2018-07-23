Найдена одна из древнейших гончарных мастерских
Археологи сделали сенсационное открытие в южной египетской провинции Асуан. Группе ученых удалось найти одну из самых древних в истории человечества гончарных мастерских. Ее построили во времена правления IV династии фараонов Древнего царства (почти три тысячи лет до нашей эры). Находка расположена между одним из входов в храм Ком-Омбо и берегом Нила. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Древние мастера в работе применяли поворотный гончарный круг с ручным приводом, установленный в углублении каменного пола. Найденные приспособления расширили познания археологов о возможностях древних людей.
Генеральный секретарь Совета Министерства по делам древностей Мустафа Вазири назвал мастерскую "редчайшим и важнейшим" открытием. Древность подобного рода в таком хорошем состоянии до сих пор в Египте не находили.
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