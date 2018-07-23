Появился впечатляющий трейлер фильма "Годзилла 2" - ВИДЕО
Монстр будет сражаться с двумя другими чудовищам.
В рамках американского фестиваля Comic-Con в Сан-Диего, который посетили множество знаменитостей, создатели нового фантастического фильма "Годзилла 2" выпустили первый официальный трейлер, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.
Отметим, что через сутки после публикации ролика его посмотрело более 5 миллионов YouTube-пользователей.
Как и в фильме 2014 года, так и в этом фильме, монстр Годзилла должен спасти человеческую расу. Фантастический фильм с впечатляющими спецэффектами и отличным звездным кастом - Верой Фармиго, Ватанабе Кеном, Салли Хокинс, Чарльз Дэнс и другими актерами одобрили фанаты ленты.
Режиссером нового фильма стал Майкл Догерти, а сценаристом как и в первой части - Макс Боренштейн. Мировая премьера продолжения "Годзиллы 2" запланирована на май 2019 года.
Напомним, на днях в сеть попали первые кадры EW фильма "Годзилла 2" (Godzilla: King of the Monsters). А потом появился и дебютный тизер киноленты "Годзилла: Король монстров", в котором звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун передает сигнал бедствия.
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