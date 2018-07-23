Чем опасно одиночество: научный ответ

В выходные не засиживайтесь наедине с компьютером и любимым сериалом. Если есть альтернатива провести свободное время в компании близких и друзей - выбирайте второй вариант. Даже если вы неисправимый интроверт.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"В мире замечено глобальную тенденцию к увеличению количества одиноких людей. А одиночество плохо отражается на нашем физическом и психическом здоровье", - пишет она.

При этом Супрун отмечает, что последствия одиночества вреднее, чем может показаться на первый взгляд.

"Одинокие люди больше рискуют заболеть сердечно-сосудистые болезни, в них могут снижаться когнитивные функции, нарушаться сон, усиливаются симптомы депрессии. Кроме того, для одиноких людей риск преждевременной смерти по всем причинам и в целом они чувствуют себя менее счастливыми", - пишет она.

Если вы сейчас вспомнили о сотнях друзей в соцсетях, говорит Ульяна, то это не является хорошим аргументом, чтобы отказываться от живого общения.

"Исследования показывают, что даже тысячи друзей в фейсбуке не подтверждают социализированность и готовность человека общаться, а иногда даже негативно влияют на когнитивные функции", - говорится в сообщении.

При этом Супрун отмечет, что это вовсе не значит, что оставаться наедине с уютным инстаграмом - катастрофа. Конечно, время от времени надо находить возможность побыть наедине с собой. Главное, чтобы все происходило сбалансировано.

"Также не забывайте, что есть люди, которые остаются одни не потому, что им так хочется. Проведите время со своими близкими и друзьями, а по возможности - поговорите с теми, кто очень нуждается в поддержке и компании. Ведь лучшая таблетка от одиночества, а вместе с этим и от многих болезней - это общение", - подытожила Супрун.