Ученые предупреждают: Нибиру может полностью уничтожить Землю

Многие научные исследователи заявили о том, что так называемая Планета X Нибиру влияет на наклон Солнца и уже уничтожила жизнь на Марсе и вплотную подобралась к Земле на рекордно минимальное расстояние, поэтому её гравитационное поле начало провоцировать возникновение природных катаклизмов - учёные предупредили о грозящем человечеству конце света.



Один из бывших сотрудников геологической службы Соединённых Штатов Итан Троубридж заявил, что Нибиру приблизилась к нашему миру на критическую дистанцию, поэтому стоит ожидать появления отрицательных последствий на Земле. Речь идёт о возникновении гигантских разломов в земной коре и извержении вулканов, которые значительно участились в последнее время. Об этом сообщает Discover24, передает Day.Az со ссылкой на dailyhype.ru.



При этом Троубридж уверяет, что Геологическая служба Америки прекрасно осведомлена о надвигающемся апокалипсисе, однако вся информация строго засекречена, дабы не сеять панику среди населения.



К тому же некоторые учёные уверены, что случившееся недавно землетрясение на территории Японии, имеет прямую связь с Планетой X. Уфологи и вовсе подчёркивают, что пришельцы знают о грядущей катастрофе, поэтому в спешке покидают Землю.

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