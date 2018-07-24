Самые грубые ошибки союзников во Второй мировой войне

Хотя союзники по антигитлеровской коалиции в конечном итоге одержали победу во Второй мировой войне, они допустили множество серьезных ошибок на этом пути. Мало кто помнит об ошибках победителей и принимает их всерьез, но на самом деле из них можно почерпнуть немало ценных уроков. Начиная от политики умиротворения и поражения в Дюнкерке до атаки на Перл-Харбор, союзники были явно несовершенны и совершили на пути к победе много ошибок. Итак, что же это были за ошибки? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Ошибочная политика умиротворения

В предвоенный период Великобритания и Франция проводили политику умиротворения, чтобы предотвратить войну. Зная о том, что европейские демократии не хотят войны, Гитлер выдвигал свои условия, чтобы увидеть, как далеко он может зайти безнаказанно. Эта политика получила печальную известность благодаря встрече между британским премьер-министром Невиллом Чемберленом и Гитлером в Берхтесгадене, когда без консультаций с чешским правительством Чемберлен фактически отдал Гитлеру всю Судетскую область. Он вернулся в Англию, объявив о том, что вернул мир своей стране, но на самом деле лишь усугубил ситуацию. В конечном итоге Гитлер раздробил всю Чехословакию.

Недооценка военной мощи Японии

Расистские взгляды американцев в отношении японцев были едва ли не главной причиной их неготовности к столкновению накануне атаки на Перл-Харбор. Американские журналы и газеты изображали японцев неумелыми, технологически отсталыми и "смешными" человечками. Они также распространяли нелепые выдумки о том, что японцы физиологически неспособны быть хорошими летчиками.

Неспособность предвидеть германский блицкриг

Несмотря на явные признаки того, что Гитлер собирается вторгнуться во Францию через Арденны, французы и другие союзники полностью проигнорировали их, не веря, что Гитлер решится на это. Неспособность предвидеть действия Гитлера привела к одному из самых сокрушительных поражений в XX столетии, когда Гитлер начал стремительное танковое наступление, блицкриг. Семь недель спустя Гитлер сфотографировался на фоне Эйфелевой башни. Чтобы унизить французов, он заставил Францию капитулировать в том же вагоне в Компьенском лесу, где Германия сдалась 22 года назад.

Отказ от нападения на Германию после ее вторжения в Польшу

Англия и Франция заверяли Польшу, что защитят ее в случае нападения, но 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу и разгромила ее вооруженные силы, насчитывавшие более 2 тысяч танков и тысячи самолетов. В течение 27 дней Варшава сдалась. Хотя в ответ Англия и Франция формально объявили войну Германии, фактически они ничего не сделали для Польши. Декларация оказалась пустым звуком, а Польша в конечном итоге оказалась под нацистской оккупацией, которая продолжалась до 1945 года.

Провал атаки на порт Дьеп

В 1942 году союзники совершили рейд на оккупированный французский порт Дьеп. Их силы включали 5 тысяч канадских военнослужащих, 2 тысячи английских, а также небольшое количество американцев и французов при поддержке танков и самолетов. Этот десант в конечном итоге оказался катастрофой, в которой погибло 3600 человек, было потеряно множество танков и самолетов, а союзники не сумели достичь своих целей. Впрочем, некоторые историки утверждают, что неудача помогла союзникам получить необходимый опыт и знания для окончательного вступления в войну в день Д.

Низкое качество танков

Американские и британские войска имели на вооружении значительно более слабые и ненадежные танки, по сравнению с немецкими. Так, у танка М4 Шерман была низкоскоростная пушка, а его броню легко пробивали снаряды немецких "Пантер". Их единственным спасением была мощная поддержка с воздуха и численное преимущество танковых войск. Тем не менее, если бы союзники имели более совершенные танки, сражения против Германии могли бы быть успешнее.

Отсутствие у американцев системы конвоев в первые годы войны

Поскольку британцы не раз имели дело с германской подводной лодкой U-Boat, они разработали множество уникальных систем борьбы с ней, включая успешную систему конвоев, включавших эскортные суда. Однако, несмотря на настоятельную необходимость, Соединенные Штаты не применяли эту систему до 1942 г ода, что привело к существенным потерям с их стороны, которые можно было предотвратить.

Отсутствие у французов фланговой обороны во время германского блицкрига

Мало того, что французы не сумели предвидеть немецкий блицкриг, их армия была полностью дезорганизована и не готова к эффективной обороне. Блицкриг является весьма уязвимым для контратак и фланговых операций. Если бы французы применяли фланговую оборону, как русские, их бы так легко не завоевали.

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