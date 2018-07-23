Появился впечатляющий трейлер фильма "Аквамен" - ВИДЕО

23 июля 2018 18:16

Студия Warner Bros. уже опубликовала официальный трейлер супергеройского фильма "Аквамен", в котором сыграли Николь Кидман, Джейсон Момоа и Эмбер Херд, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

Режиссер Джеймс Ван представляет захватывающее приключение, которое отправит зрителей в волшебный подводный мир вселенной DCEU. В "Аквамене" Джейсон Момоа возвращается на экраны в роли сына смотрителя маяка и королевы подводного царства Атлантиды Артура Карри, который узнает о своем происхождении и отправляется в путешествие, что изменит его жизнь.

Услышав, что его сводный брат Орм (Патрик Уилсон) хочет объявить войну наземному миру, Артур объединяется с воительницей Мерой (Эмбер Херд) и отправляется в Атлантиду, чтобы узнать, кто он на самом деле, защитить оба мира и понять, что он был рожден стать королем.

Родителей главного героя играют Николь Кидман и Темуэра Моррисон.

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Спасение наземного и подводного миров: появился впечатляющий трейлер фильма

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