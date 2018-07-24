Точный гороскоп на вторник

Сегодня звезды гороскопа обещают, что слово "хочу" будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово "надо". И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Съесть лишнее пирожное, поспать подольше, купить что-нибудь ненужное, пофлиртовать, забыть про любые важные дела, чтобы встретиться с друзьями, - все это сегодня будет гармонично сочетаться с движением звезд, так почему бы и не побаловать себя? Единственное, звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы - иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках, совершенных под влиянием эмоций.

Овен

Сегодня Овна может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Овна, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Овну придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени сегодня у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Овну нелегко будет выполнить все, что он изначально планировал.

Телец

Сегодня для Тельца - день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Тельца целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Телец сегодня не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате - одержать победу.

Близнецы

Близнецы могут испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Близнецам будет трудно прийти к решению, так что они просто предпочтут отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Близнецы не станут действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах сегодня у осторожных Близнецов близка к абсолютному нулю.

Рак

Ситуация может потребовать от Рака взяться за те дела, которые он уже давно откладывал в долгий ящик. Возможно, он просто не знал, как к ним подступиться! Если же он не начнет делать их сегодня, то, не исключено, не сможет разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени - ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Рак избавится от гирь на своих ногах!

Лев

За что бы Лев ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести сегодня на тех, с кем Лев до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры - лучшего дня для этого ему не найти!

Дева

Дева может испытывать затруднения в общении с людьми - друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Дева способна почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у нее нет: сегодня окружающие настроены к Деве благосклонно, и если она захочет, то вполне способна донести до них свои мысли.

Весы

Звезды гороскопа советуют Весам отправиться в творческий полет. Им достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Весам не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, они сумеют сегодня проявить себя на "отлично". А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Весов связана, например, с бухгалтерией, им лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.

Скорпион

Скорпиону следует быть аккуратнее с деньгами - не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Скорпиону сегодня гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ему следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.

Стрелец

За что бы Стрелец ни взялся, он будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Стрелец способен не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Стрелец сегодня примет участие, он просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ему действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!

Козерог

Козерога ожидает насыщенный эмоциями день - причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать его какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Козерогу продвижение в карьере, его чем-то порадуют близкие или его ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленный надеждами и перспективами, он может сегодня весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Козерога от запланированных дел.

Водолей

Звезды гороскопа советуют Водолею чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет ему хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Водолей сможет, только если будет принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Водолея сегодня может не оказаться нужной информации, а вот его подсознание будет на высоте, давая ему на удивление дельные и прибыльные советы.

Рыбы

Лучшим, что Рыбы могут сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют им поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Рыбам потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это сегодня, Рыбы могут рассчитывать на многообещающий результат.

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