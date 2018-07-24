Дети принимают более взвешенные решения, чем взрослые - ИССЛЕДОВАНИЕ

Сотрудники канадского университета Уотерлу провели исследование, в ходе которого выяснили, что дети склонны гораздо тщательнее обдумывать свои решения, чем взрослые. Такой вывод исследователи сделали, опросив почти 300 малышей дошкольного возраста. Об этом сообщает Medical Express, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Канадские ученые попросили детей принять участие в двух экспериментах, чтобы установить, какой информацией они пользуются чаще - социальной (полученной от окружающих) или числовой.

Оказалось, что 70 процентов пятилетних малышей и 95 процентов шестилетних основывались в основном на социальной информации. Среди четырехлетних детей, как ни странно, окружающим доверяли всего 45 процентов опрошенных. Остальные дошкольники во время принятия тех или иных решений учитывали оба фактора.

По словам ученых, по мере взросления дети все чаще отсекают информацию, которая им кажется лишней. Таким образом, во время принятия решений они руководствуются неполным объемом данных. Это, как правило, приводит к ошибкам.

Интересно, что четырехлетние малыши стремятся получить наиболее полные сведения в ситуации выбора, в то время как уже в шесть лет дети начинают редуцировать "информационный шум".

"Именно так поступают большинство взрослых, которые так часто ошибаются", - отмечают канадские исследователи.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook