1000 человек собрались посмотреть, как выпустили спасенных черепах - ВИДЕО

24 июля 2018 13:31

Как выглядит выписка из Черепашьей больницы?

Пару спасенных морских черепах выпустили на тропических островах Флорида-Кис. Около 1000 человек собрались посмотреть на это. Зеленая черепаха, весящая 165 кг, и самец головастой морской черепахи весом почти 100 кг были освобождены на пляже Сомбреро, передает Day.Az со ссылкой на Moya-planeta.ru

Этих рептилий ранее нашли на берегу, они заболели. Как выяснилось в Черепашьей больнице, у животных были гастроэнтерологические проблемы. Им вводили антибиотики, питательные вещества, кормили рыбой и кальмарами, пока земноводные не выздоровели полностью. На панцири этим морским путешественникам прикрепили спутниковые датчики слежения. "Моя Планета" сообщала, что галапагосским черепахам больше не грозит вымирание.

Нажмите на видео для просмотра:
1000 человек собрались посмотреть, как выпустили спасенных черепах

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az