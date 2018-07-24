Kraftwerk исполнили "Spacelab" вместе с астронавтом, находящимся на МКС - ВИДЕО

24 июля 2018 14:00

Ветераны немецкой электронной сцены Kraftwerk исполнили свою знаменитую композицию "Spacelab" 1978 года вместе с астронавтом Александром Герстом, находившимся на борту Международной космической станции, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Сотрудник МКС присоединился к музыкантам по видеосвязи во время их концерта в Штутгарте.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как астронавт исполняет вместе с участниками Kraftwerk фрагмент "Spacelab", приветствуя зрителей в зале.

По словам Герста, МКС - это настоящий человек-машина, которому Kraftwerk посвятили одноименный альбом 1978 года.

"Это самая сложная и дорогая машина, которую когда-либо создавали люди. На борту МКС мы разрабатываем технологии, чтобы выходить за пределы наших нынешних возможностей и покорить Луну с Марсом", - заявил Александр Герст.

Нажмите на видео для просмотра:
Kraftwerk исполнили

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