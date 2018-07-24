НАСА показало, как пыльная буря изменила облик Марса - ВИДЕО

24 июля 2018 14:35

Масштабная пыльная буря разразилась на Марсе в июне. Они регулярно происходят на Марсе каждые шесть-восемь земных лет, что эквивалентно трем-четырем годам на Красной планете. Подобные бури можно заметить даже с помощью простых любительских телескопов, сообщает Daily Mail. Лучшее время для наблюдений будет с 27 по 30 июля, когда Марс будет находиться ближе всего к нашей планете. Астрономы отмечают, что пыльные бури меняют облик Марса. В новом видео американского космического агентства эти изменения особенно заметны.

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НАСА показало, как пыльная буря изменила облик Марса

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