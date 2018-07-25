Откуда появилось слово «алло»?

Мы даже не задумываемся, как приветствовать собеседника на другом конце провода. "Привет", "здравствуйте", "доброе утро / день / вечер" заменяет универсальное "алло". Но так ли оно универсально? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.

Как отвечает лингвист Петр Шкурат, история этого слова весьма запутанна. Согласно одной из версий, все началось в XI веке, после вторжения Вильгельма Завоевателя, герцога Нормандии, в Англию. Свои стада нормандские пастухи собирали возгласом: "Hallo!" Отсюда и возник глагол halloer, означающий "продолжать кричать".

Другая версия гласит, что свою историю "алло" ведет от английского hallow, которым моряки приветствовали встречные суда.

Есть и третья теория: "алло" произошло от венгерского термина hallom, которое означало "я вас слышу". Его использовал Тивадар Пушкаш, венгерский ученый, изобретатель первой в мире телефонной станции и основатель телефонной новостной службы Telefon Hírmondó. Считается, что во время вещания Telefon Hírmondó Пушкаш произносил: "Hallom", которое позднее и перешло в hallo, или же "алло".

Постепенно hallo перекочевало в другие языки, немного меняясь в соответствии с их фонетическими нормами. Так, в русском языке оно трансформировалось во всем известное "алло". Французы тоже произносят allô, поскольку в их языке не читается буква h, в Венгрии так и осталось hаllo, а в Колумбии говорят aló. В английском же языке сохранилось два способа написания слова: hаllo и hullo - но оба звучат как "алло".

В некоторых странах пошли своим путем. К примеру, японцы приветствуют собеседника: "Мощи-мощи", что значит "говорю-говорю". Причем изначально жители Страны восходящего солнца говорили: "Ой-ой!", что равносильно русскому "да-да!". В ответ на это собеседнику полагалось ответить нечто близкое по значению к "я по делу" или "у меня есть вопрос". Но такое приветствие было слишком длинным, и его сократили до "мощимашу-мощимашу", а со временем - до "мощи-мощи".

Китайцы говорят "вей" (wèi), что означает "слушаю". Почти так же переводится и итальянское "пронто" (pronto) - "готов", то есть готов слушать. А вот в Израиле прижилось и "алло", и местное "шалом" (shalom), как, впрочем, и в Турции, где говорят и "алло", и "эфендим" (efendim), означающее "сударь". Так что, хоть слово "алло" и не является универсальным, оно популярно во всем мире настолько, что собеседник на другом конце провода наверняка воспримет его не иначе как приветствие и готовность к беседе.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook