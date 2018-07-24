В Париже женщина-канатоходец прошла на высоте 35 м без страховки - ВИДЕО

Опасный трюк исполнила женщина-канатоходец. Трос был натянут на высоте 35 метров над знаменитым Монмартром. С одной стороны его закрепили на строительном кране, с другой - на куполе самого высокого здания в городе - базилики Сакре-Кёр.

Весь путь канатоходец преодолела за 20 минут. Столь опасным занятием отважная девушка занимается большую часть своей жизни. Впервые на канат она встала в восемь лет.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Москве 28 бегунов покорили Останкинскую башн, передает Day.Az со ссылкой на Rambler.

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