Ученые: сахар провоцирует болезнь Альцгеймера

Добавление пары ложек сахара в чай способно повысить риск развития болезни Альцгеймера на треть, выяснили американские ученые из Колумбийского университета. О результатах работы они рассказали на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Чикаго, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи на протяжении семи лет наблюдали за 2226 людьми, не страдавшими от деменции. В течение этого времени болезнь Альцгеймера развилась у 429 из них. Также ученые собирали данные о том, сколько сахара потребляют участники исследования.

Те из них, кто суммарно добавлял около 30 грамм сахара в еду и напитки, на 33% больше рисковали получить болезнь Альцгеймера, чем те, кто добавлял 5-6 граммов. В зоне риска оказались и любители газировки и фруктовых соков - у них риск был повышен на 27%, так как в этих напитках содержится большое количество сахара.

Повышенное потребление сахара провоцирует развитие диабета второго типа, поясняют исследователи. А он, в свою очередь, является фактором, повышающим риск развития болезни Альцгеймера. Поэтому для того, чтобы снизить риски, необходим здоровый образ жизни и правильное питание.

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