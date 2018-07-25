Minecraft снова покоряет сердца геймеров
Летние скидки и снижение цен позволили игре вернуться в рейтинг самых продаваемых проектов.
В британский чарт розничных продаж вернулись сразу три игры. Среди них: Sea of Thieves и Minecraft: Xbox Edition, а также Forza Horizon 3. Они заняли третье, четвёртое и шестое место соответственно, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
В чарте практически нет новинок - помимо Sonic Mania Plus, дополненной версии Sonic Mania 2017 года. Игре от Sega не помешали занять пятое место даже проблемы с Denuvo. Лучше всего её покупают на Nintendo Switch - 52% всех покупок.
При этом первое место уже четвёртую неделю подряд занимает Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy. На втором месте расположилась LEGO The Incredibles, которая с прошлой недели потеряла в продажах только 7%.
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