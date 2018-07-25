Названа болезнь, повышающая риск развития рака

Сахарный диабет значительно повышает риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришла международная группа ученых из Австралии, Великобритании и США. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetologia, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Исследователи проанализировали данные 20 миллионов пациентов и выяснили, что диабет первого и второго типа "является фактором риска для всех видов онкологических заболеваний как у женщин, так и у мужчин".

Ученые обнаружили некоторые различия в полученных результатах в зависимости от пола участников. Так, у женщин с диабетом на 27 процентов больше шансов заболеть раком, нежели у тех, кто не страдает от эндокринных заболеваний. Для мужчин этот показатель составляет 19 процентов. Исследование показало, что женщины-диабетики находятся в зоне риска: у них выше вероятность развития злокачественной опухоли в почках, полости рта, желудке, а также лейкемии. Исключение в данном случае составляет только рак печени, которому мужчины подвержены в большей степени.

"В целом было подсчитано, что женщины, страдающие диабетом, имеют на 6 процентов больше шансов заболеть любой формой рака, нежели мужчины", - говорится в работе.

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