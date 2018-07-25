Кардиологи: женщины умирают от инфаркта вдвое чаще мужчин

Женщины умирают после инфаркта миокарда в два раза чаще, чем мужчины, выяснили австралийские врачи. Виной тому - недостаточно точные обследования и некачественное лечение. Однако почему женщины не получают такого же лечения, как мужчины, исследователям неясно.

После лечения инфаркта миокарда женщины умирают вдвое чаще мужчин, выяснили австралийские кардиологи из Сиднейского университета и ряда клиник. Результаты исследования были опубликованы в журнале Medical Journal of Australia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сердечно-сосудистые заболевания - ведущая причина проблем со здоровьем и смертности у обоих полов, поясняют исследователи. В медицинской литературе неоднократно была описана повышенная смертность женщин вследствие болезней сердца.

В частности, было отмечено, что женщины чаще оказываются недообследованы - например, им реже назначают коронарную ангиографию, при которой в коронарные артерии вводится контрастный препарат и изучается их способность снабжать сердце кровью.

Также они реже получают надлежащие препараты в больнице и после выписки.

Однако в большинстве случаев присутствовали и иные факторы помимо пола, которые могли исказить результаты исследований. Поэтому коллектив австралийских врачей и ученых решил проанализировать смертность мужчин и женщин после лечения от инфаркта миокарда с учетом всех этих факторов.

Инфаркт миокарда - это поражение сердечной мышцы, вызванное острым нарушением ее кровоснабжения из-за тромбоза (закупорки) одной из артерий сердца атеросклеротической бляшкой. При этом пораженная часть мышцы отмирает, то есть развивается ее некроз. Гибель клеток начинается через 20-40 минут с момента прекращения кровотока. Чаще всего причиной инфаркта становится атеросклероз.

У мужчин инфаркт миокарда встречается чаще, чем у женщин.

При лечении применяются обезболивающие препараты, антикоагулянты и другие препараты, предотвращающие образование тромбов, а также хирургические процедуры, восстанавливающие кровоснабжение сердца. Среди распространенных осложнений - острая и хроническая сердечная недостаточность, разрыв миокарда, тромбоэмболия (закупорка кровеносных сосудов тромбом), нарушения сердечного ритма.

Исследователи отобрали 2898 пациентов из 41 больницы Австралии, 2183 мужчины и 715 женщин, переживших инфаркт миокарда. 68% пациентов жили в столичных регионах, 13% - в сельской местности. Исследователи оценивали состояние пациента на момент поступления, примененное лечение и его исход, а также смертность в течение полугода после лечения.

Средний возраст женщин составил 66,6 лет, мужчин - 60,5 лет.

Женщины чаще страдали от гипертонии, диабета, хронических заболеваний почек, деменции. Также они чаще сталкивались в прошлом с инсультами и другими болезнями сердца, например, хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, некоторые из них пережили еще один инфаркт ранее.

Как оказалось, даже с поправками на эти факторы женщины после лечения умирают более чем в два раза чаще мужчин.

Подтвердились более ранние наблюдения - женщинам действительно реже назначалась коронарная ангиография и другие диагностические процедуры. Кроме того, им реже назначалась реваскуляризация миокарда - процедура, направленная на восстановление кровоснабжения сердца.

"Мы сфокусировались на инфаркте миокарда, потому что его клинические проявления хорошо известны и постановка диагноза не составляет труда, а пациентов лечат в соответствии со стандартным планом, - поясняет профессор Клара Чоу. - Причины недооценки состояния женщин по сравнению с мужчинами не вполне ясны. Дело может быть в неосведомленности персонала больницы о том, что женщины в случае инфаркта рискуют больше или же в необъективной оценке риска последствий".

"Какой бы ни была причина, она не оправдывает такую разницу. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, почему женщины, страдающие от серьезных сердечных приступов, оказываются недообследованы, и как сократить такую разницу в результатах лечения".

"Мы давно выяснили, что пожилые люди и пациенты с осложняющими болезни сердца заболеваниями получают недостаточное лечение.

Новые данные заставляют нас пересмотреть подход к лечению женщин", - добавляет профессор Дэвид Бригер.

Ранее было установлено, что болезни сердца может спровоцировать потеря супруга - у недавно овдовевших людей в крови определяются гораздо более высокие уровни особых противовоспалительных белков, что свидетельствует о воспалительных процессах в организме, и наблюдается более низкая вариабельность сердечного ритма по сравнению с неовдовевшими.

"В первые полгода после утраты супруга риск смерти у вдов и вдовцов повышается на 41%, - рассказывает ведущий автор исследования психолог Крис Фагундес. - Важно отметить, что 53% возросшего риска приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Это исследование - важный шаг на пути к пониманию того, почему это происходит. Оно показывает, как утрата влияет на организм, повышая заболеваемость и смертность".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook