Точный гороскоп на среду

Сегодня гороскоп хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Несмотря на то, что с точки зрения дисциплины и субординации этот день не лучший, зато он может оказаться очень плодотворным по результатам. Главное - не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу. Сегодня такая политика может принести отличные дивиденды. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви! Отличный повод для того, чтобы завязать новое знакомство, проявить фантазию в любви или сделать своему любимому человеку неожиданный, но очень приятный сюрприз.

Овен

Сегодня для Овна наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит ему новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Овна, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют: все будет хорошо. Овен сумеет не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинется далеко вперед.

Телец

За что бы Телец ни взялся, звезды гороскопа не советуют ему торопиться - есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Тельцу может показаться, что промедление смерти подобно, и если он поддастся этому порыву, то рискует наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Тельцу следует держать себя в руках. Сегодня ему лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.

Близнецы

Близнецы будут порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к их непосредственным делам и обязанностям, а второе - к конкурентам, которым сегодня лучше не становиться у них на пути. Недоброжелателям Близнецов можно только посочувствовать: любые попытки поставить им палки в колеса сегодня способны обернуться тем, что Близнецы превратят палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.

Рак

Звезды гороскопа советуют Раку в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Рака к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого "Я". Это вовсе не означает, что Рак должен противопоставлять себя окружающим, но если он хочет добиться многого, то должен искать свой собственный путь и не быть, как все.

Лев

В любых делах Льву будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Лев посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали. Впрочем, если у Льва нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что он все-таки возьмется, он сделает тщательно, "от и до".

Дева

Звезды гороскопа призывают Деву задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если ее более-менее устраивает то место под солнцем, которое она занимает, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Сегодня - отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Дева может предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.

Весы

Весам следует быть вдвойне осторожными: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах их жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что сегодня Весы могут быть втянутыми в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, им следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.

Скорпион

В руках Скорпиона все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг него - стоять коромыслом! Скорпион настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от него переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельный Скорпион рискует пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему сегодня, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.

Стрелец

Замечательный день для всех Стрельцов, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды гороскопа предоставляют Стрельцу шанс получить прибыль даже там, где он не ожидал. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Сегодня Стрелец может рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого он вложил немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Стрелец уже перестал надеяться на результат.

Козерог

Сегодня - хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Козерога будет работать четко, а мышление - отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа сегодня мало склоняют Козерога к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ему просто не будет равных. Посвятив день планированию, Козерог не пожалеет: сегодняшние идеи способны вывести его на новую высоту!

Водолей

Водолею лучше всего удастся строить воздушные замки - они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Водолея мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из него один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Водолею сегодня стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.

Рыбы

Рыбы имеют все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет их с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Рыбы столкнутся с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.

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