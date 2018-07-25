Назван самый лучший остров в мире

25 июля 2018 10:28

Ежегодный опрос, проведенный сайтом Travel & Leisure, продемонстрировал, что в 2018 году лучшим островом путешественники считают Яву в Индонезии. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.

Новичок в данном списке занял сразу первое место благодаря своей древней культуре, храмам и достопримечательностям, пятизвездочным отелям с прекрасным сервисом. Туристы отметили также водопады, вулканы, заповедники и пляжи с белым песком, 

Дополнили тройку лидеров Бали и Ломбок, относящиеся также к Индонезии. На четвертом месте - Мальдивы, а на пятом новозеландский остров Уаихеке. "Моя Планета" писала о лучших пляжах.

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