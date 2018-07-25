Маленький тюлень с любопытством плавает вокруг каяка - ВИДЕО

25 июля 2018 11:17

"5 июля 2018 года я поплыл на остров Ратлин и провел пару прекрасных тихих ночей, побывав в кемпинге  самостоятельно, чтобы уйти от всего.
Я встретил этого милого парня, который играл с моей байдаркой и следовал за мной на 3-4 мили вместе со своими товарищами на второй день." - пишет автор видео на Youtube.

Нажмите на видео для просмотра:
Игривый тюлененок

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