Маленький тюлень с любопытством плавает вокруг каяка - ВИДЕО

"5 июля 2018 года я поплыл на остров Ратлин и провел пару прекрасных тихих ночей, побывав в кемпинге самостоятельно, чтобы уйти от всего.

Я встретил этого милого парня, который играл с моей байдаркой и следовал за мной на 3-4 мили вместе со своими товарищами на второй день." - пишет автор видео на Youtube.

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